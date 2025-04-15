Hyundai штурмует рынок — самый продаваемый автомобиль в Казахстане

В марте 2025 года казахстанский рынок новых легковых и коммерческих автомобилей продемонстрировал уверенный рост. Согласно данным объединения «Қазақстанның Автокөлік Одағы» (ҚАО), за месяц в стране было реализовано 19 629 машин, что на 23,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

Фото: auto.ru

Hyundai — лидер среди автопроизводителей

Самым востребованным брендом на казахстанском рынке в марте вновь стал Hyundai. Производителю удалось реализовать 4 472 автомобиля, что на 32,8% превышает результат марта 2024 года.

В пятерку самых популярных марок также вошли:

Chevrolet — 2 738 авто (+99,3%)

Kia — 2 120 авто (+17,1%)

Jetour — 1 362 авто (+74,4%)

Chery — 1 350 авто (+2,7%)

Рост продаж продемонстрировали также бренды Jac (+54,3%), Geely (+45,6%) и Haval (+14,6%). В то же время Toyota и Changan потеряли позиции: их продажи снизились на 21,2% и 42,1% соответственно.

Какие модели выбирают казахстанцы

Среди отдельных моделей наибольшей популярностью пользовались:

Chevrolet Cobalt — 2 236 единиц

Hyundai Tucson — 1 692 единицы

Kia Sportage — 1 090 единиц

Hyundai Mufasa — 955 единиц

Haval M6 — 607 единиц

Рынок поддерживает уверенное восстановление

По словам президента ҚАО Анар Макашевой, достигнутые результаты говорят о высоком уровне доверия населения к официальным дилерам. Она отметила, что важную роль сыграли государственные программы льготного автокредитования, акции от автосалонов, система бонусов и расширенное гарантийное обслуживание.

«2024 год стал рекордным для отечественного авторынка. И, судя по текущей динамике, 2025 год может превзойти этот показатель», — подчеркнула Макашева.

Итоги квартала: лидеры без изменений

За январь–март 2025 года в числе лидеров по объемам продаж вновь оказались:

Hyundai — 11 705 автомобилей (+26,2%)

Chevrolet — 6 009 автомобилей (+80,1%)

Kia — 4 905 автомобилей (+0,6%)

Jetour — 3 103 автомобиля (+61,2%)

Chery — 3 097 автомобилей (−10%)

Таким образом, рынок продолжает демонстрировать позитивную динамику, что свидетельствует о постепенном восстановлении потребительской активности на фоне стабилизации экономической ситуации в стране.