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15.04.2025, 10:16

Снимать квартиру станет дороже: аренда в Казахстане пойдет в рост

Новости Казахстана 0 1 657

Аренда недвижимости в Казахстане может подорожать на 5–10% до конца текущего года. Об этом сообщил президент Федерации недвижимости Ермек Мусрепов в беседе с LS, сообщает Lada.kz

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Причины возможного роста аренды

По словам эксперта, на рынке недвижимости в стране в настоящее время наблюдается стагнация: активность по покупке и продаже жилья снизилась. Однако в ближайшие месяцы ситуация может измениться в связи с появлением новых форм кредитования через Отбасы банк и коммерческие банки.

Мусрепов отметил, что эти инструменты способны оживить рынок, но для объективной оценки необходимо проследить за тенденциями в течение следующих трёх месяцев.

Почему аренда может подорожать

Эксперт пояснил, что в условиях замедления сделок купли-продажи обычно возрастает спрос на аренду, что и провоцирует рост цен в этом сегменте.

«Если возникают сложности с продажей жилья, рынок аренды активизируется. Поэтому вполне возможно, что к концу года стоимость съёма вырастет на 5–10%», — заявил Ермек Мусрепов.

Он также подчеркнул, что конечная цена аренды будет зависеть от конкретного местоположения недвижимости, а также от условий оплаты.

Влияние Налогового кодекса на рынок

Что касается стоимости квадратного метра на рынке покупки, то здесь эксперт не стал давать точные прогнозы. Он обратил внимание на то, что обсуждаемый проект нового Налогового кодекса может повлиять на ценообразование в строительстве и продаже жилья. Какие именно последствия это вызовет — станет понятно позднее, по мере утверждения и внедрения документа.

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