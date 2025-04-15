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15.04.2025, 10:44

Скандал с автостраховкой: казахстанец отсудил 13 миллионов за разбитый автомобиль

Новости Казахстана 0 457

Жителю Павлодара удалось взыскать со страховой компании более 13 миллионов тенге за поврежденный в ДТП автомобиль. Дело дошло до суда после того, как страховщик отказался признавать происшествие страховым случаем, сообщает Lada.kz со ссылкой на информацию Верховного суда РК.

Фото: immunocap.ru
Фото: immunocap.ru

Страховка, авария и отказ

В 2023 году мужчина оформил договор добровольного страхования транспортного средства по программе "ТІ" на автомобиль марки Toyota. Уже через месяц после заключения договора он попал в дорожно-транспортное происшествие и обратился в страховую компанию с заявлением о наступлении страхового случая.

Однако компания отказалась выплачивать компенсацию, заявив, что ДТП якобы было сфальсифицировано. В обоснование своей позиции страховщик сослался на заключение независимого эксперта, согласно которому характер повреждений не соответствовал данным, зафиксированным инспектором дорожной полиции и в схеме происшествия.

Апелляции и судебная экспертиза

Не добившись справедливости ни через страхового омбудсмена, ни через Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, павлодарец обратился в суд. Он потребовал признать отказ в выплате незаконным и взыскать со страховой более 13 миллионов тенге.

Суд первой инстанции назначил трасологическую экспертизу для установления достоверных обстоятельств аварии. Экспертиза подтвердила: характер повреждений действительно мог быть получен при тех условиях, которые были зафиксированы в материалах дела. На этом основании суд полностью удовлетворил иск истца.

Апелляция без успеха

Страховая компания не согласилась с решением и подала апелляцию. Однако Павлодарский областной суд, изучив материалы дела, показания свидетелей и выводы экспертизы, пришел к выводу, что доводы страховщика о фальсификации не имеют подтверждений.

Суд установил, что транспортное средство действительно было эвакуировано с места происшествия на штрафстоянку при участии сотрудников полиции. Ни одного убедительного доказательства подлога со стороны автовладельца страховая компания не представила.

Таким образом, решение суда первой инстанции было оставлено без изменений, а постановление вступило в законную силу.

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