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15.04.2025, 11:15

Почему в Казахстане важно иметь деньги на "чёрный день"

Новости Казахстана 0 916

Даже при стабильном доходе любая семья в Казахстане может столкнуться с внезапными трудностями — потерей работы, болезнью или экстренными расходами. Именно в такие моменты выручает финансовая подушка. Почему её важно иметь и как правильно её сформировать — разбираемся ниже, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz

Фото: Roman Chekhovskoy/Getty Images
Фото: Roman Chekhovskoy/Getty Images

Зачем казахстанским семьям нужна "финансовая подушка" и как её создать?

Неожиданные расходы — не редкость

Казахстанцы, как и жители других стран, нередко оказываются в ситуации, когда неожиданные обстоятельства требуют немедленных трат:

  • увольнение или сокращение,

  • серьёзное заболевание,

  • ремонт жилья или авто,

  • экстренный переезд,

  • экономические кризисы.

Если у семьи нет накоплений, ей, как правило, приходится прибегать к займам или кредитам. Это не только усложняет финансовую ситуацию, но и влечёт за собой стресс, ощущение нестабильности и долговую нагрузку.

Что даёт резервный фонд?

Финансовая подушка безопасности — это накопления, которые позволяют:

  • пережить потерю дохода без паники и долгов,

  • покрыть незапланированные расходы, не урезая текущие потребности,

  • снизить уровень стресса, зная, что есть запас на случай кризиса.

Это — своеобразная страховка, но гораздо более гибкая и управляемая.

Сколько нужно откладывать?

Эксперты рекомендуют ориентироваться на 3–6 месяцев расходов семьи.

Примерные суммы в казахстанских реалиях:

  • при ежемесячных расходах в 500 тыс. тенге — от 1,5 до 3 млн тенге,

  • при доходе от 700 тыс. тенге и выше — 3–5 млн тенге и более,
    в зависимости от уровня жизни, наличия кредитов, иждивенцев и других факторов.

Если в семье один кормилец, лучше формировать подушку из расчёта на 6 месяцев. Если доходов несколько — подойдёт диапазон в 3–4 месяца.

Как начать формировать подушку: пошаговый план

1. Оцените месячные расходы
Сюда входят оплата жилья, коммунальные услуги, продукты, транспорт и другие обязательные статьи. Умножьте полученную сумму на 3–6 месяцев — это и будет цель накоплений.

2. Откладывайте сразу после получения дохода
Минимум 10% от семейного бюджета стоит ежемесячно переводить в резерв. Например, при доходе в 700 тыс. тенге — это 70 тыс. тенге в месяц.

3. Оптимизируйте траты
Откажитесь от лишних подписок, сократите походы в кафе, готовьте дома — временная экономия ускорит достижение цели.

4. Направляйте допдоходы в фонд
Премии, подработки, кэшбэки, подарки — все незапланированные поступления лучше сразу класть в резерв.

5. Храните деньги грамотно
Не держите всю сумму в наличных. Выбирайте надёжный банк с возможностью быстрого доступа к средствам без потери процентов.

Где хранить резерв: рекомендации для Казахстана

Оптимальный вариант — банковский депозит с возможностью пополнения и частичного снятия:

  • вклад до востребования или накопительный счёт,

  • доступ к средствам — в течение 1–2 дней,

  • наличие государственной страховки через Казахстанский фонд гарантирования депозитов (вклады до 20 млн тенге защищены).

Проценты по таким вкладам в Казахстане достигают 14–17% годовых, что помогает компенсировать инфляцию.

Финансовая подушка — это основа спокойствия

Наличие резервного фонда даёт не только материальную защиту, но и уверенность в завтрашнем дне. Он позволяет избежать паники при первых признаках нестабильности и сохранить качество жизни даже в период временных трудностей.

Не откладывайте — начните формировать подушку уже сейчас. Это самый разумный вклад в безопасность вашей семьи.

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