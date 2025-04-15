Почему в Казахстане важно иметь деньги на "чёрный день"

Даже при стабильном доходе любая семья в Казахстане может столкнуться с внезапными трудностями — потерей работы, болезнью или экстренными расходами. Именно в такие моменты выручает финансовая подушка. Почему её важно иметь и как правильно её сформировать — разбираемся ниже, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz
Казахстанцы, как и жители других стран, нередко оказываются в ситуации, когда неожиданные обстоятельства требуют немедленных трат:
увольнение или сокращение,
серьёзное заболевание,
ремонт жилья или авто,
экстренный переезд,
экономические кризисы.
Если у семьи нет накоплений, ей, как правило, приходится прибегать к займам или кредитам. Это не только усложняет финансовую ситуацию, но и влечёт за собой стресс, ощущение нестабильности и долговую нагрузку.
Финансовая подушка безопасности — это накопления, которые позволяют:
пережить потерю дохода без паники и долгов,
покрыть незапланированные расходы, не урезая текущие потребности,
снизить уровень стресса, зная, что есть запас на случай кризиса.
Это — своеобразная страховка, но гораздо более гибкая и управляемая.
Эксперты рекомендуют ориентироваться на 3–6 месяцев расходов семьи.
Примерные суммы в казахстанских реалиях:
при ежемесячных расходах в 500 тыс. тенге — от 1,5 до 3 млн тенге,
при доходе от 700 тыс. тенге и выше — 3–5 млн тенге и более,
в зависимости от уровня жизни, наличия кредитов, иждивенцев и других факторов.
Если в семье один кормилец, лучше формировать подушку из расчёта на 6 месяцев. Если доходов несколько — подойдёт диапазон в 3–4 месяца.
1. Оцените месячные расходы
Сюда входят оплата жилья, коммунальные услуги, продукты, транспорт и другие обязательные статьи. Умножьте полученную сумму на 3–6 месяцев — это и будет цель накоплений.
2. Откладывайте сразу после получения дохода
Минимум 10% от семейного бюджета стоит ежемесячно переводить в резерв. Например, при доходе в 700 тыс. тенге — это 70 тыс. тенге в месяц.
3. Оптимизируйте траты
Откажитесь от лишних подписок, сократите походы в кафе, готовьте дома — временная экономия ускорит достижение цели.
4. Направляйте допдоходы в фонд
Премии, подработки, кэшбэки, подарки — все незапланированные поступления лучше сразу класть в резерв.
5. Храните деньги грамотно
Не держите всю сумму в наличных. Выбирайте надёжный банк с возможностью быстрого доступа к средствам без потери процентов.
Оптимальный вариант — банковский депозит с возможностью пополнения и частичного снятия:
вклад до востребования или накопительный счёт,
доступ к средствам — в течение 1–2 дней,
наличие государственной страховки через Казахстанский фонд гарантирования депозитов (вклады до 20 млн тенге защищены).
Проценты по таким вкладам в Казахстане достигают 14–17% годовых, что помогает компенсировать инфляцию.
Наличие резервного фонда даёт не только материальную защиту, но и уверенность в завтрашнем дне. Он позволяет избежать паники при первых признаках нестабильности и сохранить качество жизни даже в период временных трудностей.
Не откладывайте — начните формировать подушку уже сейчас. Это самый разумный вклад в безопасность вашей семьи.
Комментарии0 комментарий(ев)