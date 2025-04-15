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15.04.2025, 11:42

Какие выплаты положены многодетным семьям в Казахстане:

Новости Казахстана 0 615

Многодетные семьи в Казахстане продолжают получать поддержку от государства в виде ежемесячных пособий. Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) опубликовало свежую статистику по этим выплатам, охватывающую первый квартал 2025 года, сообщает Lada.kz

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Общий объем выплат

С начала текущего года государственной поддержкой были охвачены более 851 тысячи человек. Общая сумма начисленных пособий составила 150,9 млрд тенге, в том числе:

  • Многодетным семьям — 609,5 тыс. семей получили в совокупности 131,5 млрд тенге;

  • Награжденным матерям — 241,9 тыс. человек получили 19,4 млрд тенге.

Только за март 2025 года государственные выплаты получили 857 тыс. человек на сумму 51,1 млрд тенге, из них:

  • Многодетные семьи — 614,8 тыс. получателей на общую сумму 44,6 млрд тенге;

  • Награжденные матери — 242,2 тыс. женщин на сумму 6,5 млрд тенге.

Кто может претендовать на пособие

Право на получение пособия имеют семьи, в которых воспитываются четверо и более несовершеннолетних детей, проживающих совместно. Также в расчет принимаются студенты очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Уровень дохода семьи при этом не учитывается — выплаты предоставляются независимо от финансового положения.

Размеры пособий в 2025 году

Сумма ежемесячного пособия зависит от количества детей в семье и рассчитывается в месячных расчетных показателях (МРП):

  • 4 ребенка — 16,03 МРП (63 030 тенге);

  • 5 детей — 20,04 МРП (78 798 тенге);

  • 6 детей — 24,05 МРП (94 565 тенге);

  • 7 детей — 28,06 МРП (110 332 тенге);

  • 8 и более детей — по 4 МРП (15 728 тенге) на каждого ребенка.

Пособия для награжденных матерей

Ежемесячные выплаты также положены женщинам, удостоенным государственных наград за материнство. Это касается матерей, получивших:

  • подвеску "Күміс алқа";

  • подвеску "Алтын алқа";

  • звание "Мать-героиня";

  • ордена "Материнская слава" I и II степени.

Размер выплат по состоянию на 2025 год:

  • "Күміс алқа" — 6,40 МРП (25 165 тенге);

  • "Алтын алқа" и аналогичные награды — 7,40 МРП (29 097 тенге).

Индексация пособий

С 1 января 2025 года все государственные пособия, выплачиваемые семьям с детьми, были повышены на 6,5%. Это повышение призвано компенсировать рост цен и поддержать семьи в условиях экономических изменений.

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