Какие выплаты положены многодетным семьям в Казахстане:

Многодетные семьи в Казахстане продолжают получать поддержку от государства в виде ежемесячных пособий. Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) опубликовало свежую статистику по этим выплатам, охватывающую первый квартал 2025 года, сообщает Lada.kz
С начала текущего года государственной поддержкой были охвачены более 851 тысячи человек. Общая сумма начисленных пособий составила 150,9 млрд тенге, в том числе:
Многодетным семьям — 609,5 тыс. семей получили в совокупности 131,5 млрд тенге;
Награжденным матерям — 241,9 тыс. человек получили 19,4 млрд тенге.
Только за март 2025 года государственные выплаты получили 857 тыс. человек на сумму 51,1 млрд тенге, из них:
Многодетные семьи — 614,8 тыс. получателей на общую сумму 44,6 млрд тенге;
Награжденные матери — 242,2 тыс. женщин на сумму 6,5 млрд тенге.
Право на получение пособия имеют семьи, в которых воспитываются четверо и более несовершеннолетних детей, проживающих совместно. Также в расчет принимаются студенты очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Уровень дохода семьи при этом не учитывается — выплаты предоставляются независимо от финансового положения.
Сумма ежемесячного пособия зависит от количества детей в семье и рассчитывается в месячных расчетных показателях (МРП):
4 ребенка — 16,03 МРП (63 030 тенге);
5 детей — 20,04 МРП (78 798 тенге);
6 детей — 24,05 МРП (94 565 тенге);
7 детей — 28,06 МРП (110 332 тенге);
8 и более детей — по 4 МРП (15 728 тенге) на каждого ребенка.
Ежемесячные выплаты также положены женщинам, удостоенным государственных наград за материнство. Это касается матерей, получивших:
подвеску "Күміс алқа";
подвеску "Алтын алқа";
звание "Мать-героиня";
ордена "Материнская слава" I и II степени.
Размер выплат по состоянию на 2025 год:
"Күміс алқа" — 6,40 МРП (25 165 тенге);
"Алтын алқа" и аналогичные награды — 7,40 МРП (29 097 тенге).
С 1 января 2025 года все государственные пособия, выплачиваемые семьям с детьми, были повышены на 6,5%. Это повышение призвано компенсировать рост цен и поддержать семьи в условиях экономических изменений.
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