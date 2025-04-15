Климат заставляет уезжать: кто и почему покидает регионы Казахстана

Климатические изменения становятся всё более весомым фактором, влияющим на перемещение населения, и Казахстан — не исключение. Министерство труда и социальной защиты населения РК совместно с Международной организацией по миграции (МОМ) провело исследование, которое подтвердило: ухудшение климатических условий оказывает прямое воздействие на миграционные процессы внутри страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

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Исследование основывается на данных Министерства экологии и МЧС и отражает актуальную климатическую ситуацию, связанную с ростом температуры, изменением осадков и учащением экстремальных погодных явлений.

Потепление и климатические аномалии: куда движется климат Казахстана

С каждым десятилетием в Казахстане фиксируется устойчивое повышение температуры. По сравнению с 1960-ми годами, каждый последующий период становился теплее. Особенно заметным этот тренд стал в последние годы:

Средняя температура в 2019–2023 годах превысила климатическую норму на 1,02 °C ;

2023 год стал самым тёплым в истории наблюдений , а температурные отклонения в некоторых регионах достигали 2,7 °C ;

Скорость потепления с 1976 по 2023 годы составляет 0,36 °C за десятилетие.

Сезонные изменения также выходят за пределы нормы. Весна и лето 2023 года выдались экстремально жаркими, особенно в западных и юго-западных областях. Осень побила рекорды по температуре, а зима 2022/2023 годов была непривычно холодной, особенно в горных районах юга страны.

Осадки и погодные катаклизмы: нестабильность как норма

Гидрологический режим также становится всё менее предсказуемым. За последние 40 лет стабильной динамики в количестве осадков не наблюдается: засухи чередуются с периодами обильных дождей.

В 2023 году большая часть страны получила осадков в пределах нормы или выше , однако юг пострадал от засухи;

Осенью был зафиксирован рекорд по осадкам — 163,1% от нормы ;

В том же году зафиксировано 203 случая экстремальных метеоявлений — на 71 больше, чем годом ранее.

Наиболее уязвимыми регионами оказались Жетысу, Северо-Казахстанская, Жамбылская и Алматинская области. Здесь стихийные бедствия нанесли существенный урон инфраструктуре. В южных и горных регионах дожди вызвали подтопления и сели.

Климат и миграция: от теории к реальности

Глава Комитета по миграции Асет Шонов подчеркнул, что в глобальной повестке климатическая миграция всё чаще рассматривается как вынужденная мера для миллионов людей. Однако пока в международном праве отсутствует чёткое определение понятий «экологический мигрант» или «климатический беженец».

По оценке Всемирного банка, число климатических мигрантов в мире может превысить 200 млн человек уже в ближайшие десятилетия. В странах Центральной Азии из-за засух, дефицита воды и деградации земель число таких переселенцев может достигнуть 2–2,4 млн человек.

В Казахстане миграция уже становится способом адаптации, особенно для семей с низкими доходами. Так, только в 2020 году зафиксировано 32 тыс. случаев переселения по причинам, связанным с экологическими бедствиями.

Север — притягивает, юг — теряет

Внутренние миграционные потоки в Казахстане начинают смещаться в сторону северных регионов — в частности, в Астану и Караганду, где климатические условия более стабильны, а инфраструктура позволяет адаптироваться к изменениям.

В то же время южные области страны, где традиционно развивалось сельское хозяйство, оказываются в зоне риска из-за ухудшения условий земледелия, нехватки воды и опустынивания.

Ответ государства: как Казахстан готовится к новым вызовам

Несмотря на то, что стратегические документы в сфере охраны окружающей среды пока не учитывают миграционные риски напрямую, Казахстан предпринимает меры по снижению уязвимости населения:

Разработан новый Экологический кодекс ;

Идёт работа над законом по управлению водными ресурсами ;

Пересмотрена система государственного управления по линии ЧС;

Совместно с ООН ведётся работа по повышению устойчивости к бедствиям в рамках программ для Центральной Азии.

Также Казахстан участвует в Алматинском процессе — региональной платформе, способствующей обмену опытом и согласованию подходов в вопросах миграции и защиты населения, затронутого климатическими изменениями.

Заключение: климатическая миграция — вызов будущего

Климатическая миграция уже влияет на социальную и экономическую картину Казахстана и будет играть всё более важную роль в будущем. Адаптация к новым условиям требует межведомственного взаимодействия, устойчивого развития, модернизации инфраструктуры и участия в международных инициативах.