В Яндекс Go стал доступен сервис для поиска мест в любом городе Казахстана

Сервис «Места по всему Казахстану» стал доступен для пользователей Яндекс Go во всех городах, где работает это приложение. Ранее он функционировал только в Алматы и Астане, теперь им могут воспользоваться жители и гости Актобе, Атырау, Караганды, Кызылорды, Павлодара, Тараза, Усть-Каменогорска, Шымкента и других городов страны, сообщает Lada.kz

Фото: depositphotos.com

Что предлагает новый сервис

Функция «Места» позволяет:

найти подходящее заведение (кафе, рестораны, салоны красоты, арт-пространства и др.),

ознакомиться с его профилем: фото, график работы, отзывы, расстояние до объекта,

воспользоваться тематическими подборками, например, для романтических встреч или праздников,

записаться на услуги напрямую через чат с администратором,

построить маршрут и заказать такси до нужной точки.

Умные фильтры и персонализированные рекомендации

Благодаря встроенной карте города и гибкой системе фильтров, пользователи могут сортировать места по ряду критериев: рейтингу, расстоянию, наличию Wi-Fi, времени работы и другим параметрам. Кроме того, сервис предлагает специальные подборки в зависимости от сезона или события. Так, ко Дню Козы Корпеша и Баян Сулу, который считается казахстанским аналогом Дня всех влюбленных, в «Местах» появилась коллекция уютных локаций для свиданий — арт-пространства, мастерские, смотровые площадки и кафе.

Интерактивное взаимодействие с заведениями

Профили заведений в сервисе снабжены удобной кнопкой с выпадающим списком действий. С её помощью можно:

позвонить в организацию,

перейти к бронированию или записи на услугу,

построить маршрут на карте,

вызвать такси прямо из приложения.

Актуальность информации — приоритет

Контент сервиса «Места» постоянно обновляется и синхронизируется с данными Яндекс Карт, что обеспечивает пользователям доступ к актуальной информации о заведениях и событиях в их городе.