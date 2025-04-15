Вторая пенсия без права наследства: кто и сколько получит

С апреля 2025 года почти пять миллионов граждан Казахстана имеют право на получение дополнительной пенсионной выплаты в будущем. Это стало возможным благодаря новому механизму обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), который был внедрен в стране в прошлом году, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Что такое ОПВР и кого он касается?

Обязательный пенсионный взнос работодателя — это новый элемент пенсионной системы, направленный на формирование дополнительных выплат для будущих пенсионеров. Взнос осуществляется за счёт средств работодателя и распространяется на работников, родившихся после 1 января 1975 года.

В 2023 году ставка ОПВР составляла 1,5% от заработной платы.

В 2024 году она выросла до 2,5%.

К 2028 году планируется её постепенное увеличение до 5%.

Таким образом, уже в ближайшие годы этот взнос станет весомой частью пенсионного обеспечения работающего населения.

Статистика: сколько уже накоплено?

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, на 1 апреля 2025 года работодатели перечислили в рамках ОПВР 329,1 миллиарда тенге. Эти средства поступили за 4,9 миллиона казахстанцев. Фактически, все эти люди уже обеспечили себе право на новую форму пенсионного дохода.

Почему ОПВР стал необходим?

Введение нового взноса обусловлено постепенным уходом от солидарной пенсионной системы, действовавшей до 1998 года. Пенсионеры, чей трудовой стаж начался после этой даты, не имеют права на солидарную часть пенсии. ОПВР призван компенсировать эту потерю и обеспечить им дополнительный источник дохода после выхода на пенсию.

Важные особенности нового взноса:

Средства не индивидуальны : В отличие от стандартных накоплений в ЕНПФ, ОПВР не зачисляются на персональные счета и не являются собственностью работника.

Не подлежат наследованию : Эти средства не могут быть переданы по наследству, использованы для покупки жилья или сняты досрочно.

Выплаты — пожизненные: В отличие от обычных выплат из ЕНПФ, которые прекращаются после исчерпания средств, выплаты из ОПВР будут осуществляться пожизненно.

Возможные риски и реакция бизнеса

Некоторые эксперты высказывают опасения, что введение ОПВР может повлиять на теневой сектор экономики. В частности, рост нагрузки на работодателей может стимулировать рост «серых» зарплат — выплаты «в конвертах», чтобы избежать уплаты дополнительных взносов.