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15.04.2025, 15:02

Семья в Казахстане лишилась миллионов после обычной переписки в WhatsApp

Новости Казахстана 0 2 826

В Караганде семейная пара стала жертвой мошенников, действовавших через WhatsApp. Доверившись лже-сотруднику Национального банка, супруги потеряли 5 миллионов тенге. История завершилась судебным разбирательством в районном суде №2 Казыбекбийского района, сообщили в пресс-службе инстанции, сообщает Lada.kz

Фото: playground.ru
Фото: playground.ru

Как все произошло

В марте 2024 года с одной из потерпевших связался человек, представившийся сотрудником Нацбанка. Он сообщил, что на имя ее мужа якобы был оформлен мошеннический кредит, и предложил помощь в блокировке несанкционированной операции. Для этого женщине порекомендовали установить мобильное банковское приложение.

Следуя инструкциям, истец оформила на имя супруга заем на сумму 5 миллионов тенге. Деньги с банковского счета были обналичены и переданы человеку, указанному якобы «специалистом», после чего он скрылся вместе с третьим лицом.

Супруги обратились в полицию, полагая, что стали жертвами обмана.

Что установил суд

Судебная коллегия пришла к выводу, что между сторонами не существовало ни договорных, ни законных оснований для передачи столь крупной суммы. Было установлено, что часть суммы — 2,5 млн тенге — впоследствии вернули в рамках досудебного расследования, однако оставшаяся часть средств исчезла.

– Ответчик распорядился деньгами по своему усмотрению: совместно с третьим лицом перевел их через банкомат на счета других людей, – пояснили в суде.

Учитывая факт неправомерного обогащения, суд обязал ответчика выплатить истцам компенсацию — законную неустойку в размере 100 тысяч тенге.

Волна телефонных мошенничеств продолжается

Тем временем, в пресс-службе полиции Астаны ранее предупреждали о росте числа телефонных и онлайн-мошенничеств. Злоумышленники все чаще представляются сотрудниками коммунальных служб и банков, убеждая граждан установить сомнительные приложения или передать личные данные.

Жителям Казахстана настоятельно рекомендуют сохранять бдительность и не предпринимать никаких действий по указанию неизвестных лиц, особенно если речь идет о финансовых операциях.

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