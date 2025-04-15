В Черногории освободили Дину Тансари: Верховный суд отказал в экстрадиции

Глава казахстанского фонда помощи пострадавшим от насилия «НеМолчи.kz» Дина Тансари (в гражданских документах — Динара Смаилова) была освобождена из-под стражи в Черногории. Об этом сообщила команда фонда на своей официальной странице в Instagram, сообщает Lada.kz

Кадр из видео

«Дину отпустили! Верховный суд Черногории отказался экстрадировать её. Спасибо всем, кто поддерживал — за молитвы, горячие сердца и переживания. Мы плачем от облегчения. Скоро сама Дина выйдет на связь», — говорится в публикации.

Причины задержания

Напомним, ранее стало известно о задержании Смаиловой в Черногории. Об этом она сама сообщила в видеообращении 14 апреля около 18:30 по времени Астаны. Она рассказала, что находится в полицейском участке, а на следующий день, 15 апреля, в Подгорице должен был пройти суд по делу об экстрадиции.

Как уточняло местное издание RTCG со ссылкой на полицию, задержание было проведено на основании запроса Казахстана о её выдаче. Решение об аресте принял следственный судья Высшего суда Подгорицы.

Уголовные дела в Казахстане

В декабре 2024 года стало известно, что в отношении Дины Тансари в Казахстане возбуждено шесть уголовных дел. Их расследуют департаменты полиции Алматы, Восточно-Казахстанской и Алматинской областей. В перечень инкриминируемых деяний входят:

распространение заведомо ложной информации,

нарушение неприкосновенности частной жизни,

мошенничество (два эпизода).

Кроме того, Смаилова была объявлена в розыск, а счета её фонда «НеМолчи.kz» были заблокированы.

Финансовые претензии

По информации МВД, проведённая в фонде аудиторская проверка выявила более 7 тысяч транзакций с переведённой суммой в 56,1 миллиона тенге на счёт гражданского супруга Дины Смаиловой.