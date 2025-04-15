В Черногории освободили Дину Тансари: Верховный суд отказал в экстрадиции

Глава казахстанского фонда помощи пострадавшим от насилия «НеМолчи.kz» Дина Тансари (в гражданских документах — Динара Смаилова) была освобождена из-под стражи в Черногории. Об этом сообщила команда фонда на своей официальной странице в Instagram, сообщает Lada.kz
«Дину отпустили! Верховный суд Черногории отказался экстрадировать её. Спасибо всем, кто поддерживал — за молитвы, горячие сердца и переживания. Мы плачем от облегчения. Скоро сама Дина выйдет на связь», — говорится в публикации.
Напомним, ранее стало известно о задержании Смаиловой в Черногории. Об этом она сама сообщила в видеообращении 14 апреля около 18:30 по времени Астаны. Она рассказала, что находится в полицейском участке, а на следующий день, 15 апреля, в Подгорице должен был пройти суд по делу об экстрадиции.
Как уточняло местное издание RTCG со ссылкой на полицию, задержание было проведено на основании запроса Казахстана о её выдаче. Решение об аресте принял следственный судья Высшего суда Подгорицы.
В декабре 2024 года стало известно, что в отношении Дины Тансари в Казахстане возбуждено шесть уголовных дел. Их расследуют департаменты полиции Алматы, Восточно-Казахстанской и Алматинской областей. В перечень инкриминируемых деяний входят:
распространение заведомо ложной информации,
нарушение неприкосновенности частной жизни,
мошенничество (два эпизода).
Кроме того, Смаилова была объявлена в розыск, а счета её фонда «НеМолчи.kz» были заблокированы.
По информации МВД, проведённая в фонде аудиторская проверка выявила более 7 тысяч транзакций с переведённой суммой в 56,1 миллиона тенге на счёт гражданского супруга Дины Смаиловой.
«Из указанной суммы лишь около 5,6 миллиона тенге были потрачены на оплату услуг адвокатов для потерпевших. Остальные средства использовались не по назначению — в том числе на оплату покупок в магазинах, посещение ресторанов, кофеен, гостиниц, аптек, а также на переводы родственникам», — заявили в МВД.
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