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15.04.2025, 16:46

500 тысяч за подпись: как казахстанцев втягивают в кабальные сделки с риелторами

Новости Казахстана 0 633

Все чаще покупатели недвижимости в Казахстане сталкиваются с обманом со стороны недобросовестных риелторов. Очередной случай был описан в Telegram-канале о мошенниках aqparatsaqsysy, где подробно рассказали, как жертвы подписали договор и неожиданно оказались должниками на полмиллиона тенге, сообщает Lada.kz

Фото: golos-naroda.kz
Фото: golos-naroda.kz

Как действует схема

В Астане и Алматы участились случаи, когда потенциальным покупателям квартир предлагается подписать договор под предлогом "гарантии" сотрудничества с конкретным риелтором. Однако, как выясняется позже, условия документа обязывают клиентов выплатить крупную сумму – независимо от того, будет ли совершена сделка через этого посредника или нет.

«Подписчики нашли квартиру, созвонились с риелтором и договорились о встрече. На месте им предложили подписать договор — якобы для того, чтобы зафиксировать эксклюзивность сделки. После просмотра квартиры и более внимательного изучения документа дома выяснилось: они обязуются выплатить 500 000 тенге в качестве вознаграждения, даже если купят другую квартиру», — рассказали авторы канала.

Попытки обсудить ситуацию с риелтором не дали результата. Несмотря на уверения, что договор касается лишь конкретного объекта, формулировки документа говорят об ином. Пострадавшие обратились в полицию, чтобы зафиксировать факт возможного мошенничества.

Советы по защите от обмана

Чтобы избежать подобных ситуаций, эксперты рекомендуют придерживаться следующих правил:

  • Тщательно изучайте договор до подписи. Любые попытки риелтора поторопить вас — повод насторожиться.

  • Берите копию договора с собой и читайте его дома. Желательно проконсультироваться с юристом.

  • Не соглашайтесь на условия с размытыми или универсальными формулировками, вроде "оплата услуг при любом исходе сделки".

  • Проверяйте риелтора: узнайте, есть ли у него лицензия, ищите отзывы, предпочитайте работать через крупные и проверенные агентства.

  • Сохраняйте все переписки и документы, а при возникновении подозрений — обращайтесь в полицию.

Участились и другие виды мошенничества

В тот же день полиция Астаны сообщила о волне фальшивых звонков якобы от имени коммунальных служб "Астана-РЭК" и "Астана су арнасы". Граждан просят сохранять бдительность и не сообщать личные данные по телефону незнакомым лицам.

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