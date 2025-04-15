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15.04.2025, 17:09

От «развалюхи» — к новенькой машине: что предложили казахстанцам

Новости Казахстана 0 501

Власти и эксперты обсуждают меры по обновлению автопарка страны. Среди инициатив — выкуп устаревших машин у владельцев, предоставление скидок на покупку новых авто и утилизация старых транспортных средств, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Проблема старения автопарка

Несмотря на то что за 2024 год в Казахстане было зарегистрировано более 1,8 миллиона автомобилей, значительная часть автопарка остается устаревшей. По данным на 1 декабря 2024 года, из более чем 5 миллионов легковых машин свыше 2 миллионов эксплуатируются уже более 20 лет. Это означает, что почти половина автомобилей на дорогах страны давно выработала свой ресурс.

Экологические риски

Старые автомобили не только небезопасны, но и представляют серьезную угрозу для экологии. Особенно острая ситуация наблюдается в крупных городах, таких как Алматы, где износившийся автотранспорт признан одним из основных источников загрязнения воздуха. По оценкам специалистов, на него приходится до 60% вредных выбросов — это порядка 112 тысяч тонн загрязняющих веществ ежегодно.

Предлагаемые меры

На международной выставке Automechanika Astana Казахстанский автомобильный союз выступил с инициативой обновления автопарка. Как сообщил глава аналитического отдела Союза Ильяс Альжанов, план включает несколько направлений:

  • Выкуп старых автомобилей у населения;

  • Предоставление скидок при обмене на новый автомобиль;

  • Развитие программы утилизации и экспорта отслуживших машин.

По словам эксперта, комплексное применение этих мер позволит ускорить обновление автопарка и снизить уровень загрязнения окружающей среды.

Возможные налоговые послабления

В дополнение к предложенным мерам рассматривается возможность снижения транспортного налога для владельцев старых автомобилей. Однако такой шаг может обернуться снижением поступлений в государственный бюджет, который и без того остается дефицитным.

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Комментарии

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