Слишком дорого: Китай не готов платить за казахстанский транзит российского газа

Китайская сторона считает нецелесообразным использовать маршрут поставок российского газа через территорию Казахстана, поскольку этот вариант может оказаться чрезмерно затратным. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, передает «Интерфакс», сообщает Lada.kz
По словам дипломата, проект поставок газа через Казахстан сталкивается с рядом препятствий:
Недостаточная инфраструктура: На территории Казахстана действует только один газопровод, который уже работает на полную мощность.
Высокая стоимость нового маршрута: Для реализации альтернативного газового коридора потребуется строительство нового газопровода, что, как отметил Чжан Ханьхуэй, будет «дороговато» для китайской стороны.
Китай предлагает рассмотреть другие направления и форматы поставок:
Газопровод «Сила Сибири 2»: Посол отметил, что этот маршрут предпочтительнее с точки зрения логистики и экономической эффективности.
Импорт сжиженного природного газа (СПГ): Также рассматривается возможность расширения закупок СПГ, которые не требуют наземной трубопроводной инфраструктуры.
В феврале глава МИД Китая Ван И подчеркнул, что Китай продолжит закупки российского газа, поскольку это отвечает интересам китайского народа.
Также он отметил, что вводимые против России санкции Китай считает неэффективными и не способными повлиять на стратегическое энергетическое сотрудничество между странами.
В 2024 году поставки сжиженного природного газа из России выросли на 4% по сравнению с 2023 годом.
Общий объём экспорта СПГ составил 33,6 млн тонн, что превысило предыдущий рекорд 2022 года (32,9 млн тонн).
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