Слишком дорого: Китай не готов платить за казахстанский транзит российского газа

В феврале глава МИД Китая Ван И подчеркнул, что Китай продолжит закупки российского газа, поскольку это отвечает интересам китайского народа.

Также он отметил, что вводимые против России санкции Китай считает неэффективными и не способными повлиять на стратегическое энергетическое сотрудничество между странами.