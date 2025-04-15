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15.04.2025, 18:01

Слишком дорого: Китай не готов платить за казахстанский транзит российского газа

Новости Казахстана 0 342

Китайская сторона считает нецелесообразным использовать маршрут поставок российского газа через территорию Казахстана, поскольку этот вариант может оказаться чрезмерно затратным. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, передает «Интерфакс», сообщает Lada.kz

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Главные причины отказа от маршрута через Казахстан

По словам дипломата, проект поставок газа через Казахстан сталкивается с рядом препятствий:

  • Недостаточная инфраструктура: На территории Казахстана действует только один газопровод, который уже работает на полную мощность.

  • Высокая стоимость нового маршрута: Для реализации альтернативного газового коридора потребуется строительство нового газопровода, что, как отметил Чжан Ханьхуэй, будет «дороговато» для китайской стороны.

Альтернативные варианты поставок

Китай предлагает рассмотреть другие направления и форматы поставок:

  • Газопровод «Сила Сибири 2»: Посол отметил, что этот маршрут предпочтительнее с точки зрения логистики и экономической эффективности.

  • Импорт сжиженного природного газа (СПГ): Также рассматривается возможность расширения закупок СПГ, которые не требуют наземной трубопроводной инфраструктуры.

Позиция Китая по российскому газу и санкциям

  • В феврале глава МИД Китая Ван И подчеркнул, что Китай продолжит закупки российского газа, поскольку это отвечает интересам китайского народа.

  • Также он отметил, что вводимые против России санкции Китай считает неэффективными и не способными повлиять на стратегическое энергетическое сотрудничество между странами.

Рост экспорта СПГ из России

  • В 2024 году поставки сжиженного природного газа из России выросли на 4% по сравнению с 2023 годом.

  • Общий объём экспорта СПГ составил 33,6 млн тонн, что превысило предыдущий рекорд 2022 года (32,9 млн тонн).

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