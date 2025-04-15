КГД сделал срочное заявление о "необходимости незамедлительной уплаты налога"

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК (КГД) обратился к гражданам с предупреждением о распространении ложной информации от имени налоговых органов. В ведомстве сообщили, что в мессенджерах и по электронной почте участились случаи рассылки фейковых уведомлений с требованием срочной уплаты налогов, сообщает Lada.kz

Фото: lsm.kz

Как выглядят мошеннические сообщения

По данным КГД, мошенники рассылают сообщения с тревожным заголовком: «Предупреждение о необходимости незамедлительной уплаты налога». Такие письма приходят либо на e-mail, либо через популярные мессенджеры, в частности WhatsApp. Злоумышленники пытаются запугать получателей и склонить их к поспешным действиям — оплате "долгов" или переходу по вредоносным ссылкам.

Официальные уведомления — только в личных кабинетах

КГД напоминает, что все официальные уведомления, касающиеся налоговых обязательств, формируются в соответствии с утвержденными нормативно-правовыми актами. При этом:

номера уведомлений генерируются автоматически в информационных системах КГД;

никакие уведомления не отправляются по e-mail или через мессенджеры;

достоверные сообщения направляются только через официальные каналы — "Кабинет налогоплательщика", портал "Электронного правительства" и мобильные приложения e-Salyq.

Если уведомление сформировано в результате камерального контроля, налогоплательщик может запросить подписанный документ в PDF-формате через КНП или ПЭП.

Рекомендации гражданам: как не попасться на уловки

КГД настоятельно рекомендует казахстанцам быть особенно внимательными и соблюдать меры предосторожности:

не переходите по подозрительным ссылкам;

не отправляйте персональные данные (ФИО, адрес, номер телефона и т.д.);

не переводите деньги по незапрошенным реквизитам;

проверяйте подлинность уведомлений через официальные сервисы.

Важно помнить: КГД не рассылает уведомления по электронной почте и не требует срочной оплаты без предварительного доступа к личному кабинету налогоплательщика.

Напомним

11 апреля КГД также сообщил о расширении действия пилотного проекта «Salyq кэшбэк», целью которого является стимулирование казахстанцев получать фискальные чеки у представителей малого и микробизнеса.