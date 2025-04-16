15 апреля — День Козы Корпеш и Баян Сулу: сколько браков заключили казахстанцы

15 апреля Казахстан отмечает День Козы Корпеш и Баян Сулу, символический праздник, который ассоциируется с любовью и верностью. В этот день традиционно регистрируется большое количество браков, и 2025 год не стал исключением. Несколько сотен казахстанских пар воспользовались возможностью заключить брак именно 15 апреля, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Правительство для граждан".