15 апреля — День Козы Корпеш и Баян Сулу: сколько браков заключили казахстанцы

15 апреля Казахстан отмечает День Козы Корпеш и Баян Сулу, символический праздник, который ассоциируется с любовью и верностью. В этот день традиционно регистрируется большое количество браков, и 2025 год не стал исключением. Несколько сотен казахстанских пар воспользовались возможностью заключить брак именно 15 апреля, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Правительство для граждан".
Более 500 пар зарегистрировали брак: В 2025 году в День Козы Корпеш и Баян Сулу более 500 пар подали заявки на регистрацию брака.
Популярные города: Больше всего заявок поступило из крупных городов — Алматы, Астаны и Туркестанской области.
Тенденции: День влюбленных в Казахстане традиционно привлекает внимание как день для начала новой жизни в браке.
Общее количество браков в 2025 году: С начала года по данным РАГСов госкорпорации «Правительство для граждан», в Казахстане было зарегистрировано 23 835 браков.
Популярные регионы: В прошлом году наибольшее количество браков было заключено в Астане, Алматинской области и в Ұлытау.
Семейные привычки: В последние годы наблюдается интересная тенденция — казахстанские невесты все чаще оставляют свою девичью фамилию после заключения брака.
Популярные месяцы для браков и разводов: Согласно данным, август считается самым популярным месяцем для заключения браков, в то время как для разводов наибольшее количество приходится на май.
Демографические различия: Молодые женщины в Казахстане вступают в брак чаще, чем мужчины, однако с возрастом мужчины начинают жениться более активно.
Коэффициент разводимости: Несмотря на рост числа браков, Казахстан продолжает занимать высокие позиции по количеству разводов. В 2024 году Казахстан оказался на втором месте в мире по коэффициенту разводимости после Мальдив.
Причины разводов: Эксперты отмечают несколько факторов, влияющих на высокий уровень разводов в стране:
Вмешательство родственников в семейные отношения.
Отсутствие моральных ограничений и слабая общественная осведомленность о серьезности брака.
Легкость процесса развода.
Некорректные данные: Ранее в интернете распространились исследования, которые утверждали, что Казахстан находится на втором месте в мире по разводимости. Однако позже в Бюро национальной статистики было заявлено, что эти данные недействительны и не соответствуют действительности.
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