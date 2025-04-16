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15.04.2025, 19:34

15 апреля — День Козы Корпеш и Баян Сулу: сколько браков заключили казахстанцы

Новости Казахстана 0 737

15 апреля Казахстан отмечает День Козы Корпеш и Баян Сулу, символический праздник, который ассоциируется с любовью и верностью. В этот день традиционно регистрируется большое количество браков, и 2025 год не стал исключением. Несколько сотен казахстанских пар воспользовались возможностью заключить брак именно 15 апреля, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Правительство для граждан". 

Фото: dreamstime.com
Фото: dreamstime.com

Браки в День Козы Корпеш и Баян Сулу

  • Более 500 пар зарегистрировали брак: В 2025 году в День Козы Корпеш и Баян Сулу более 500 пар подали заявки на регистрацию брака.

  • Популярные города: Больше всего заявок поступило из крупных городов — Алматы, Астаны и Туркестанской области.

  • Тенденции: День влюбленных в Казахстане традиционно привлекает внимание как день для начала новой жизни в браке.

Общие статистические данные

  • Общее количество браков в 2025 году: С начала года по данным РАГСов госкорпорации «Правительство для граждан», в Казахстане было зарегистрировано 23 835 браков.

  • Популярные регионы: В прошлом году наибольшее количество браков было заключено в Астане, Алматинской области и в Ұлытау.

Тенденции в регистрации браков и разводах

  • Семейные привычки: В последние годы наблюдается интересная тенденция — казахстанские невесты все чаще оставляют свою девичью фамилию после заключения брака.

  • Популярные месяцы для браков и разводов: Согласно данным, август считается самым популярным месяцем для заключения браков, в то время как для разводов наибольшее количество приходится на май.

  • Демографические различия: Молодые женщины в Казахстане вступают в брак чаще, чем мужчины, однако с возрастом мужчины начинают жениться более активно.

Разводы в Казахстане: статистика и причины

  • Коэффициент разводимости: Несмотря на рост числа браков, Казахстан продолжает занимать высокие позиции по количеству разводов. В 2024 году Казахстан оказался на втором месте в мире по коэффициенту разводимости после Мальдив.

  • Причины разводов: Эксперты отмечают несколько факторов, влияющих на высокий уровень разводов в стране:

    • Вмешательство родственников в семейные отношения.

    • Отсутствие моральных ограничений и слабая общественная осведомленность о серьезности брака.

    • Легкость процесса развода.

Спорная статистика

  • Некорректные данные: Ранее в интернете распространились исследования, которые утверждали, что Казахстан находится на втором месте в мире по разводимости. Однако позже в Бюро национальной статистики было заявлено, что эти данные недействительны и не соответствуют действительности.

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