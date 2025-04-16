18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.21
590.09
6.3
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.04.2025, 20:10

В Казахстане с 7 апреля невозможно оформить страховые полисы: что происходит с ЕСБД?

Новости Казахстана 0 1 750

С 7 апреля в Казахстане наблюдаются проблемы с оформлением страховых полисов ОСГПО из-за сбоев в работе Единой страховой базы данных (ЕСБД). На эту проблему в редакцию Kolesa.kz обратились несколько автовладельцев, которые не могут получить необходимые документы, сообщает Lada.kz

Фото: kolesa.kz
Фото: kolesa.kz

Проблемы, связанные с работой системы

Автовладельцы сообщают, что они не могут оформить полисы, а некоторые из них столкнулись с тем, что их класс страхования был автоматически снижен с 13-го (верхнего) класса до самого низкого — класса А (для новичков). Это привело к увеличению стоимости полисов в три раза, что вызвало конфликты и недовольство среди водителей.

Как сообщили в финрегуляторе, сбои в работе ЕСБД начали наблюдаться с 7 апреля. 12 апреля система частично заработала, но 15 апреля вновь появились ошибки, что мешает гражданам оформлять полисы ОСГПО.

Законодательные последствия

Отсутствие действующего полиса ОСГПО является нарушением закона, и за его отсутствие предусмотрен штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге). Несмотря на это, водители, столкнувшиеся с техническими сбоями, рискуют оказаться в сложной ситуации.

Причины сбоев и возможные пути решения

В финрегуляторе утверждают, что сбои не связаны с внедрением новых классов страхования. Однако представители страховых компаний объясняют, что неполадки возникли в процессе интеграции ЕСБД с полицейскими базами данных, а также с Единым реестром административных правонарушений, где хранятся данные о нарушениях ПДД водителями. Это взаимодействие используется для определения класса страхования, и технические ошибки в этом процессе могут повлиять на уровень бонус-малус.

Как исправить ошибку

Если автолюбитель заметил ошибку в присвоении класса бонус-малус при оформлении полиса ОСГПО, ему необходимо обратиться в Государственное кредитное бюро с заявлением о корректировке данных. Контактную информацию и инструкции по подаче заявления можно найти на официальном сайте ГКБ — mkb.kz.

Также для проверки текущего класса бонус-малус и истории страхования водители могут использовать мобильное приложение eGov Mobile, где доступен сервис «Гид кредитной и страховой истории».

Таким образом, проблема с оформлением полисов в Казахстане остается актуальной, и водители продолжают сталкиваться с трудностями в процессе получения страховки, что вызывает растущее недовольство среди автомобилистов.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
Реконструкция парка «Акбота»: акимат Актау разрабатывает новый проект
Vladimir00 → Я уже говорил убрать все на хрен оттуда.плитку выбросить залепили всю землю плиткой. Короче вернуть старый облик что был в 60х годах.и нафиг нужны эти конуры,беляшники и кувыркальники.опять нацелилис…
Хот-дог раздора: юристы ищут свидетелей скандала в Актау
reader → между 2 и 6 мкр
Хот-дог раздора: юристы ищут свидетелей скандала в Актау
Vladimir00 → Кинуть гранату в этот бульбушник или говном облить.
Жители Актау обязаны зарегистрировать домашних питомцев
Vladimir00 → Шли бы вы туда куда долго идут.у меня мои дома не выходят на улицу все стерилизованы,куча денег потрачено и хотите чтоб я им бирку повесил на ухо.повесьте ее себе.или детям своим чтоб по ночам не бол…
Грузовик провалился в яму в Актау
Argallo → Они эту дорогу закрыли уже 3й месяц! Каждый день из-за этого огромные пробки со стороны этой дороги наверх! Тупо 30 мин по миллиметру едешь. На перекрестке между 5,7,6,8 надо сделать повороты направо…