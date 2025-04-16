В Казахстане с 7 апреля невозможно оформить страховые полисы: что происходит с ЕСБД?

С 7 апреля в Казахстане наблюдаются проблемы с оформлением страховых полисов ОСГПО из-за сбоев в работе Единой страховой базы данных (ЕСБД). На эту проблему в редакцию Kolesa.kz обратились несколько автовладельцев, которые не могут получить необходимые документы, сообщает Lada.kz

Фото: kolesa.kz

Проблемы, связанные с работой системы

Автовладельцы сообщают, что они не могут оформить полисы, а некоторые из них столкнулись с тем, что их класс страхования был автоматически снижен с 13-го (верхнего) класса до самого низкого — класса А (для новичков). Это привело к увеличению стоимости полисов в три раза, что вызвало конфликты и недовольство среди водителей.

Как сообщили в финрегуляторе, сбои в работе ЕСБД начали наблюдаться с 7 апреля. 12 апреля система частично заработала, но 15 апреля вновь появились ошибки, что мешает гражданам оформлять полисы ОСГПО.

Законодательные последствия

Отсутствие действующего полиса ОСГПО является нарушением закона, и за его отсутствие предусмотрен штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге). Несмотря на это, водители, столкнувшиеся с техническими сбоями, рискуют оказаться в сложной ситуации.

Причины сбоев и возможные пути решения

В финрегуляторе утверждают, что сбои не связаны с внедрением новых классов страхования. Однако представители страховых компаний объясняют, что неполадки возникли в процессе интеграции ЕСБД с полицейскими базами данных, а также с Единым реестром административных правонарушений, где хранятся данные о нарушениях ПДД водителями. Это взаимодействие используется для определения класса страхования, и технические ошибки в этом процессе могут повлиять на уровень бонус-малус.

Как исправить ошибку

Если автолюбитель заметил ошибку в присвоении класса бонус-малус при оформлении полиса ОСГПО, ему необходимо обратиться в Государственное кредитное бюро с заявлением о корректировке данных. Контактную информацию и инструкции по подаче заявления можно найти на официальном сайте ГКБ — mkb.kz.

Также для проверки текущего класса бонус-малус и истории страхования водители могут использовать мобильное приложение eGov Mobile, где доступен сервис «Гид кредитной и страховой истории».

Таким образом, проблема с оформлением полисов в Казахстане остается актуальной, и водители продолжают сталкиваться с трудностями в процессе получения страховки, что вызывает растущее недовольство среди автомобилистов.