В Казахстане началось аннулирование ИИН россиян: что это значит для владельцев карт

В Казахстане начали аннулировать индивидуальные идентификационные номера (ИИН), выданные россиянам дистанционно. Речь идет о тех ИИН, которые были получены гражданами России после 24 февраля 2024 года без их личного визита в Казахстан. Это решение затронет также банковские карты, выпущенные на основании таких ИИН, сообщает Lada.kz со ссылкой на banki.ru

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Причины блокировки карт

Юрист Виктория Шергина в своем Telegram-канале сообщила, что казахстанские власти начали аннулирование ИИН, выданных в обход стандартной процедуры. Это связано с многочисленными жалобами и нарушениями, выявленными при удаленном оформлении ИИН для иностранных граждан. Чаще всего проблемы касаются россиян, которые воспользовались услугами частных посредников, рекламировавших дистанционную выдачу документов.

Последствия для владельцев карт

Карты, оформленные с использованием таких ИИН, могут стать недействительными. Однако владельцы могут сохранить свои карты, если лично посетят банк для подтверждения своей личности и актуализации данных. Проверить актуальность ИИН можно через официальный сайт Национального удостоверяющего центра Казахстана. Если номер активен, то проблем с банковским обслуживанием не возникнет.

Какие карты не подлежат аннулированию

Под угрозу попадают только те карты, которые были оформлены в казахстанских банках с использованием дистанционно полученных ИИН. Карты российских банков, действующие в Казахстане, не подлежат аннулированию.