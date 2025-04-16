Война за пределами страны: каждого казахстанца, воюющего за границей, ждет суд

1 апреля в сети был опубликован список, в котором значилось более 660 казахстанцев, предположительно, участвующих в военных действиях против Украины. МВД Казахстана не подтвердило достоверность этой информации, заявив, что она требует дополнительной проверки. В связи с этим, редакция Tengrinews.kz решила исследовать открытые источники и определить, сколько казахстанцев на самом деле участвуют в вооруженных конфликтах за рубежом, сообщает Lada.kz

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Рост уголовных дел по участию в иностранных войнах:

В Казахстане действует несколько статей Уголовного кодекса, предусматривающих наказание за участие в иностранных вооруженных конфликтах. Это статья 170 — "Наемничество", за которое может быть назначено до 17 лет лишения свободы, и статья 172 — "Участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства", которая предусматривает наказание до 9 лет тюремного заключения.

Согласно информации Генеральной прокуратуры, в 2022 году по статье 170 не было зарегистрировано ни одного дела, а по статье 172 было открыто два уголовных дела. К 2023 году ситуация изменилась: количество дел по статье 170 возросло до трех, из которых одно было передано в суд, а два продолжали расследование. По статье 172 в 2023 году количество дел значительно увеличилось — было зарегистрировано 23 новых дела, а в производстве находилось еще 25. Подсудимых было несколько, и за участие в военных действиях на чужой территории по этим статьям было вынесено 8 приговоров.

Тенденции участия в конфликтах за рубежом:

По статистике, количество дел, приостанавливаемых из-за того, что подозреваемые находятся за пределами страны, значительно возросло. В большинстве случаев, дела прекращались по причине смерти фигурантов. С 2022 по 2025 годы в Казахстане было возбуждено 97 уголовных дел за участие граждан в иностранных военных конфликтах. Примерно 92 из них относятся к статье 172, а 5 — к статье 170.

Сирия и Украина: начала новая волна наемников:

Со временем, когда в других странах начинались вооруженные конфликты, в Казахстане фиксировался рост дел, заведенных по статьям о наемничестве и участии в иностранных войнах. Это произошло и в 2014 году, когда началась активная фаза войны в Украине. Сперва Министерство иностранных дел и Генпрокуратура Казахстана отрицали участие казахстанцев в боевых действиях в Украине, однако к концу 2014 года это было официально признано.

В результате был принят новый закон, согласно которому появление статьи 172 в Уголовном кодексе Казахстана позволило возбуждать дела против граждан, участвующих в боевых действиях за рубежом. С момента принятия этого закона в Казахстане было зарегистрировано 76 уголовных дел за участие казахстанцев в вооруженных конфликтах. Примечательно, что участие казахстанцев в этих конфликтах также может касаться войны в Сирии, где военные действия начались в 2014 году.

Как казахстанцев судят за участие в войнах:

В последние годы участники иностранных конфликтов, особенно те, кто состоял в ЧВК "Вагнер", начали получать реальные тюремные сроки. В 2025 году казахстанец был приговорен к 4,5 годам лишения свободы за участие в боевых действиях, подписав контракт с частной военной компанией. Еще один казахстанец, который участвовал в боях в Бахмуте, был приговорен к 7 годам тюрьмы после того, как вернулся в Казахстан.

Гражданство и последствия:

На основании казахстанского закона о гражданстве, граждане, вступившие в наемники иностранных армий, обязаны отказаться от гражданства Казахстана, если они получают паспорт другой страны. В случае отказа их ждет штраф или выдворение из страны. Однако в судебных процессах, связанных с участием граждан Казахстана в военных действиях, не было зафиксировано случаев лишения гражданства.

Реклама наемничества и вербовка:

Некоторые казахстанцы сообщили о том, что их вербовали в ЧВК через социальные сети, где реклама службы в армии иностранных государств с использованием искусственного интеллекта обещала высокую заработную плату и другие преимущества. Это привлекло внимание правоохранительных органов, а также вызвало обеспокоенность среди правозащитников по поводу способов вербовки.

Мнения государственных органов:

Министерство внутренних дел Казахстана регулярно напоминает гражданам о последствиях участия в иностранных войнах, подчеркивая, что наказание может достигать пожизненного заключения. Несмотря на запросы МИД Казахстана к российским властям о данных о гражданах, воюющих в ЧВК "Вагнер", ответы на эти запросы пока не поступили. Казахстан придерживается нейтральной позиции в отношении войны между Россией и Украиной, призывая к мирному решению конфликта.

Заключение:

Участие казахстанцев в иностранных военных конфликтах — это явление, которое вызывает тревогу у государственных органов, несмотря на то, что многие случаи остаются нерасследованными. Как отмечают эксперты, участие граждан в таких конфликтах не только влечет уголовную ответственность, но и может привести к длительным тюремным срокам.