Евразийский банк приступил к закрытию некоторых счетов: что важно знать клиентам

АО «Евразийский банк» официально объявил о начале процедуры закрытия текущих счетов, привязанных к платёжным картам, на которых отсутствовали операции и средства более одного года. Согласно информации, предоставленной банком, данное решение основывается на требованиях законодательства Республики Казахстан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
Банк основывает свои действия на следующих юридических положениях:
Законодательные требования
Закрытие счетов осуществляется в соответствии с пунктом 1 статьи 29 Закона Республики Казахстан «О платежах и платежных системах». Согласно этому пункту, финансовая организация имеет право на одностороннее расторжение договора банковского счета или вклада, если:
на счёте отсутствуют денежные средства более одного года,
по счёту не проводились операции в течение указанного срока.
Внутренние регламенты банка
Помимо законных оснований, банк также ссылается на собственные Стандартные условия предоставления банковских и иных услуг, утверждённые Советом директоров 15 декабря 2015 года. В соответствии с этими условиями, банк вправе закрывать счета с нулевым остатком и отсутствием операций на них более одного года без дополнительного согласования с клиентами.
Если вы не использовали свои счета и карты длительное время, банк рекомендует предпринять следующие шаги:
Проверка активности счета
Осуществите проверку активности своих счетов через интернет-банкинг или мобильное приложение.
Обращение в отделение банка
В случае необходимости, можно обратиться в ближайшее отделение банка для получения более детальной информации и консультации.
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