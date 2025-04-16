Евразийский банк приступил к закрытию некоторых счетов: что важно знать клиентам

Законодательные требования Закрытие счетов осуществляется в соответствии с пунктом 1 статьи 29 Закона Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» . Согласно этому пункту, финансовая организация имеет право на одностороннее расторжение договора банковского счета или вклада, если:

Внутренние регламенты банка

Помимо законных оснований, банк также ссылается на собственные Стандартные условия предоставления банковских и иных услуг, утверждённые Советом директоров 15 декабря 2015 года. В соответствии с этими условиями, банк вправе закрывать счета с нулевым остатком и отсутствием операций на них более одного года без дополнительного согласования с клиентами.