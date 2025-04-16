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16.04.2025, 07:20

Евразийский банк приступил к закрытию некоторых счетов: что важно знать клиентам

Новости Казахстана 0 481

АО «Евразийский банк» официально объявил о начале процедуры закрытия текущих счетов, привязанных к платёжным картам, на которых отсутствовали операции и средства более одного года. Согласно информации, предоставленной банком, данное решение основывается на требованиях законодательства Республики Казахстан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: rzn.mk.ru
Фото: rzn.mk.ru

Основания для закрытия счетов

Банк основывает свои действия на следующих юридических положениях:

  1. Законодательные требования
    Закрытие счетов осуществляется в соответствии с пунктом 1 статьи 29 Закона Республики Казахстан «О платежах и платежных системах». Согласно этому пункту, финансовая организация имеет право на одностороннее расторжение договора банковского счета или вклада, если:

    • на счёте отсутствуют денежные средства более одного года,

    • по счёту не проводились операции в течение указанного срока.

  2. Внутренние регламенты банка
    Помимо законных оснований, банк также ссылается на собственные Стандартные условия предоставления банковских и иных услуг, утверждённые Советом директоров 15 декабря 2015 года. В соответствии с этими условиями, банк вправе закрывать счета с нулевым остатком и отсутствием операций на них более одного года без дополнительного согласования с клиентами.

Что делать клиентам?

Если вы не использовали свои счета и карты длительное время, банк рекомендует предпринять следующие шаги:

  1. Проверка активности счета
    Осуществите проверку активности своих счетов через интернет-банкинг или мобильное приложение.

  2. Обращение в отделение банка
    В случае необходимости, можно обратиться в ближайшее отделение банка для получения более детальной информации и консультации.

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