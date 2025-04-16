Кормление голубей в Атырау под запретом: штрафы до 103,5 тыс. тенге

В Атырау введены штрафы для граждан, кормящих голубей в несанкционированных местах. Мера направлена на поддержание санитарного порядка и предотвращение чрезмерного размножения птиц в городской черте. Об этом сообщает пресс-служба городского акимата, передает Lada.kz со ссылкой на «Мой Город».

Фото: depositphotos.com

Меры по контролю за кормлением голубей

Горожан призывают воздержаться от кормления птиц в общественных местах, таких как парки, площади и улицы. Для контроля соблюдения этого запрета власти будут использовать специальные навигаторы и мониторинг социальных сетей, что позволит оперативно выявлять случаи нарушения.

Размер штрафа

В соответствии с законодательством Республики Казахстан, за выброс пищевых отходов или кормление птиц в общественных местах предусмотрены следующие штрафы:

первое нарушение влечет предупреждение или штраф в размере 20 МРП (примерно 69 тыс. тенге),

за повторное нарушение размер штрафа увеличивается до 30 МРП, что составляет 103,5 тыс. тенге.

Таким образом, местные власти стремятся не только ограничить размножение голубей, но и повысить уровень общественного сознания в вопросах сохранения чистоты и санитарных норм в городе.