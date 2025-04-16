Суд признал иностранца угрозой госбезопасности и выдворил из Казахстана

В 2009 году мужчина был осужден за нарушение закона, связанное с наркотиками. Он был освобожден условно-досрочно в июле 2021 года.

В октябре 2023 года он привлекался к административной ответственности с наложением штрафа. Этот штраф не был уплачен, и дело передано на принудительное взыскание.