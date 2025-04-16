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16.04.2025, 07:50

Суд признал иностранца угрозой госбезопасности и выдворил из Казахстана

Новости Казахстана 0 3 498

Иностранного гражданина выдворили из Казахстана, посчитав, что его действия представляют угрозу государственной безопасности. Решение было принято Костанайским городским судом, который рассмотрел иск управления полиции Костаная. Суд установил, что действия мужчины нарушают законы и угрожают безопасности государства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Костанайский областной суд.

Фото: sankai / Getty Images
Фото: sankai / Getty Images

Детали дела

  1. Предшествующие правонарушения

    • В 2009 году мужчина был осужден за нарушение закона, связанное с наркотиками. Он был освобожден условно-досрочно в июле 2021 года.

    • В октябре 2023 года он привлекался к административной ответственности с наложением штрафа. Этот штраф не был уплачен, и дело передано на принудительное взыскание.

  2. Мотивы решения суда

    • Суд отметил, что в соответствии с международными договорами, иностранец может быть выслан только в случае угрозы государственной безопасности.

    • Мужчина ранее отбывал наказание за незаконное хранение и сбыт наркотиков ("гашиш" в особо крупном размере).

    • Суд признал, что действия мужчины представляют опасность для безопасности страны, и поэтому решено выдворить его.

  3. Нарушение миграционного законодательства

    • Мужчина приехал в Казахстан к жене и больному ребенку, однако не зарегистрировался в миграционной службе и не получил разрешение на пребывание.

    • Он нарушил сроки пребывания в стране, что также стало основанием для его выдворения.

Последствия для нарушителей миграционного законодательства

  • В марте 2025 года в Казахстане было выявлено почти 10 тыс. нарушителей миграционного законодательства.

  • Из них 4,5 тыс. нарушили сроки пребывания в стране, а 2,5 тыс. занимались трудовой деятельностью без разрешения.

  • Более 1200 нарушителей были уже выдворены из Казахстана.

Заключение

Решение суда о выдворении иностранца из Казахстана вступило в законную силу. Судебные органы подтвердили, что такие меры необходимы для обеспечения государственной безопасности, особенно в случаях, когда иностранные граждане представляют угрозу для общественного порядка.

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