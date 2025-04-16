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16.04.2025, 08:23

Как оформить ДТП без участия полиции и страховой компании: правила для казахстанцев

Новости Казахстана 0 561

В Казахстане для удобства автовладельцев внедрено цифровое приложение для оформления Европротокола — документа, позволяющего зафиксировать обстоятельства ДТП без необходимости вызывать полицию или страховую компанию. Это приложение доступно для скачивания в App Store и Play Market, что облегчает процесс оформления для всех участников происшествия, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.

Фото: kolesa.kz
Фото: kolesa.kz

Основные условия для заполнения Европротокола

  1. Не покидайте место происшествия: Важно оставаться на месте ДТП до оформления всех необходимых документов, если транспортные средства не мешают движению.

  2. Сделайте фотографии: Фиксируйте повреждения автомобилей, номера транспортных средств, дорожные знаки и общую картину места аварии. Снимки должны быть сделаны с разных ракурсов для максимальной полноты картины.

  3. Согласие сторон: Европротокол может быть оформлен только в том случае, если оба водителя согласны с обстоятельствами происшествия и признают свою вину. Если между сторонами возникнут разногласия, необходимо вызвать полицию для составления протокола.

  4. Необходимая информация: Для оформления Европротокола нужно указать данные участников ДТП, включая информацию из удостоверений личности, водительских прав, страховых полисов и технических паспортов обоих автомобилей.

  5. Гражданство участников: Европротокол может быть оформлен только в случае, если оба участника ДТП являются гражданами Республики Казахстан.

Когда оформление Европротокола невозможно

Несмотря на удобство Европротокола, есть ситуации, когда его оформление невозможно:

  • В ДТП участвуют более двух транспортных средств.

  • В результате происшествия пострадали пешеходы или пассажиры.

  • Один из водителей находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или у него отсутствуют необходимые документы.

  • Размер ущерба превышает лимит страховой выплаты, который в Казахстане составляет 200 МРП.

Рекомендации для водителей

Самый надежный способ избежать неприятных ситуаций на дороге — это соблюдать правила дорожного движения. Это не только минимизирует риск ДТП, но и способствует повышению безопасности на дорогах.

Таким образом, Европротокол является удобным и эффективным инструментом для оформления ДТП, но его использование ограничено определенными условиями.

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