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16.04.2025, 09:51

Размеры социальных пособий для казахстанцев, столкнувшихся с утратой здоровья или близких

Новости Казахстана 0 1 575

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Республики Казахстан сообщил о повышении государственной поддержки для уязвимых категорий граждан, в том числе инвалидов и семей, потерявших кормильца. На поддержку таких людей в 2025 году направлено значительное финансирование, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

 

Фото: astana.gov.kz: UGC
Фото: astana.gov.kz: UGC

Общие данные о социальных выплатах

В 2025 году на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и потере кормильца из республиканского бюджета было выделено 162,8 млрд тенге. Дополнительно, из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) было выплачено еще 22,2 млрд тенге.

Общий размер социальных выплат:

  • 185 млрд тенге — на пособия и социальные выплаты.

Пособия по инвалидности и потере кормильца

На 1 апреля 2025 года количество получателей государственных пособий в Казахстане распределено следующим образом:

  • По инвалидности: 541,1 тыс. человек.

  • По потере кормильца: 196,2 тыс. человек.

Размеры выплат по инвалидности

Размеры выплат зависят от группы инвалидности и причины утраты здоровья, а также от величины прожиточного минимума, установленного на текущий финансовый год. В 2025 году размеры ГСП по инвалидности следующие:

  • 1 группа: 101 702 тенге.

  • 2 группа: 81 362 тенге.

  • 3 группа: 55 474 тенге.

Размеры выплат по потере кормильца

Размер пособий в случае потери кормильца также зависит от нескольких факторов:

  • Количество иждивенцев умершего (погибшего) кормильца.

  • Причина смерти.

  • Величина прожиточного минимума.

Социальные выплаты из ГФСС

Кроме государственных пособий, участники системы обязательного социального страхования могут рассчитывать на социальные выплаты из ГФСС в случае наступления социальных рисков, таких как утрата трудоспособности или потеря кормильца.

На 1 апреля 2025 года:

  • Социальные выплаты по утрате трудоспособности получило 90,6 тыс. человек.

  • Социальные выплаты по потере кормильца были выплачены 63 тыс. семьям.

Индивидуальные размеры социальных выплат

Выплаты по ГФСС зависят от нескольких факторов:

  • Среднемесячный доход, с которого производились социальные отчисления за последние два года.

  • Коэффициенты утраты трудоспособности.

  • Количество иждивенцев.

  • Стаж участия в системе обязательного социального страхования.

Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета.

Повышение размеров выплат

С 1 января 2025 года размеры государственных социальных пособий были увеличены на 6,5 % в связи с ростом прожиточного минимума. Такое же повышение затронуло и выплаты из ГФСС.

Новый размер выплат в 2025 году:

  • По инвалидности от общего заболевания:

    • 1 группа: 101 702 тенге.

    • 2 группа: 81 362 тенге.

    • 3 группа: 55 474 тенге.

  • Средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности: 70 688 тенге.

  • Средний размер социальных выплат по потере кормильца: 72 881 тенге.

Заключение

В 2025 году казахстанцы, потерявшие здоровье или близких, могут рассчитывать на существенную поддержку со стороны государства. Размеры пособий были увеличены, что помогает улучшить финансовое положение уязвимых категорий граждан.

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