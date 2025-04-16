Размеры социальных пособий для казахстанцев, столкнувшихся с утратой здоровья или близких

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Республики Казахстан сообщил о повышении государственной поддержки для уязвимых категорий граждан, в том числе инвалидов и семей, потерявших кормильца. На поддержку таких людей в 2025 году направлено значительное финансирование, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
В 2025 году на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и потере кормильца из республиканского бюджета было выделено 162,8 млрд тенге. Дополнительно, из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) было выплачено еще 22,2 млрд тенге.
Общий размер социальных выплат:
185 млрд тенге — на пособия и социальные выплаты.
На 1 апреля 2025 года количество получателей государственных пособий в Казахстане распределено следующим образом:
По инвалидности: 541,1 тыс. человек.
По потере кормильца: 196,2 тыс. человек.
Размеры выплат зависят от группы инвалидности и причины утраты здоровья, а также от величины прожиточного минимума, установленного на текущий финансовый год. В 2025 году размеры ГСП по инвалидности следующие:
1 группа: 101 702 тенге.
2 группа: 81 362 тенге.
3 группа: 55 474 тенге.
Размер пособий в случае потери кормильца также зависит от нескольких факторов:
Количество иждивенцев умершего (погибшего) кормильца.
Причина смерти.
Величина прожиточного минимума.
Кроме государственных пособий, участники системы обязательного социального страхования могут рассчитывать на социальные выплаты из ГФСС в случае наступления социальных рисков, таких как утрата трудоспособности или потеря кормильца.
На 1 апреля 2025 года:
Социальные выплаты по утрате трудоспособности получило 90,6 тыс. человек.
Социальные выплаты по потере кормильца были выплачены 63 тыс. семьям.
Выплаты по ГФСС зависят от нескольких факторов:
Среднемесячный доход, с которого производились социальные отчисления за последние два года.
Коэффициенты утраты трудоспособности.
Количество иждивенцев.
Стаж участия в системе обязательного социального страхования.
Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета.
С 1 января 2025 года размеры государственных социальных пособий были увеличены на 6,5 % в связи с ростом прожиточного минимума. Такое же повышение затронуло и выплаты из ГФСС.
По инвалидности от общего заболевания:
1 группа: 101 702 тенге.
2 группа: 81 362 тенге.
3 группа: 55 474 тенге.
Средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности: 70 688 тенге.
Средний размер социальных выплат по потере кормильца: 72 881 тенге.
В 2025 году казахстанцы, потерявшие здоровье или близких, могут рассчитывать на существенную поддержку со стороны государства. Размеры пособий были увеличены, что помогает улучшить финансовое положение уязвимых категорий граждан.
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