Размеры социальных пособий для казахстанцев, столкнувшихся с утратой здоровья или близких

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Республики Казахстан сообщил о повышении государственной поддержки для уязвимых категорий граждан, в том числе инвалидов и семей, потерявших кормильца. На поддержку таких людей в 2025 году направлено значительное финансирование, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: astana.gov.kz: UGC

Общие данные о социальных выплатах

В 2025 году на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и потере кормильца из республиканского бюджета было выделено 162,8 млрд тенге. Дополнительно, из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) было выплачено еще 22,2 млрд тенге.

Общий размер социальных выплат:

185 млрд тенге — на пособия и социальные выплаты.

Пособия по инвалидности и потере кормильца

На 1 апреля 2025 года количество получателей государственных пособий в Казахстане распределено следующим образом:

По инвалидности: 541,1 тыс. человек.

По потере кормильца: 196,2 тыс. человек.

Размеры выплат по инвалидности

Размеры выплат зависят от группы инвалидности и причины утраты здоровья, а также от величины прожиточного минимума, установленного на текущий финансовый год. В 2025 году размеры ГСП по инвалидности следующие:

1 группа: 101 702 тенге.

2 группа: 81 362 тенге.

3 группа: 55 474 тенге.

Размеры выплат по потере кормильца

Размер пособий в случае потери кормильца также зависит от нескольких факторов:

Количество иждивенцев умершего (погибшего) кормильца.

Причина смерти.

Величина прожиточного минимума.

Социальные выплаты из ГФСС

Кроме государственных пособий, участники системы обязательного социального страхования могут рассчитывать на социальные выплаты из ГФСС в случае наступления социальных рисков, таких как утрата трудоспособности или потеря кормильца.

На 1 апреля 2025 года:

Социальные выплаты по утрате трудоспособности получило 90,6 тыс. человек.

Социальные выплаты по потере кормильца были выплачены 63 тыс. семьям.

Индивидуальные размеры социальных выплат

Выплаты по ГФСС зависят от нескольких факторов:

Среднемесячный доход, с которого производились социальные отчисления за последние два года.

Коэффициенты утраты трудоспособности.

Количество иждивенцев.

Стаж участия в системе обязательного социального страхования.

Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета.

Повышение размеров выплат

С 1 января 2025 года размеры государственных социальных пособий были увеличены на 6,5 % в связи с ростом прожиточного минимума. Такое же повышение затронуло и выплаты из ГФСС.

Новый размер выплат в 2025 году:

По инвалидности от общего заболевания: 1 группа: 101 702 тенге. 2 группа: 81 362 тенге. 3 группа: 55 474 тенге.

Средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности: 70 688 тенге.

Средний размер социальных выплат по потере кормильца: 72 881 тенге.

Заключение

В 2025 году казахстанцы, потерявшие здоровье или близких, могут рассчитывать на существенную поддержку со стороны государства. Размеры пособий были увеличены, что помогает улучшить финансовое положение уязвимых категорий граждан.