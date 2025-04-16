Последние свидетели Великой Победы: сколько ветеранов ВОВ живет в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана поделилось актуальной информацией о численности ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), проживающих в стране. Согласно данным, на 1 апреля 2025 года в Казахстане зарегистрировано 83 048 ветеранов, из которых разные категории граждан получают специальные государственные пособия, сообщает Lada.kz
На 1 апреля 2025 года в Казахстане проживает 83 048 ветеранов, среди которых выделяются следующие категории:
111 ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ)
16 796 ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ
26 553 ветерана боевых действий на территории других государств
39 588 тружеников тыла в годы ВОВ
Эти данные по численности ветеранов также были обновлены в начале 2025 года. На 1 января 2025 года в стране было 85 203 ветерана, из которых 120 были участниками Великой Отечественной войны.
С начала 2025 года ветеранам различных категорий было выплачено специальное государственное пособие на общую сумму 4,3 миллиарда тенге. В текущем году на поддержку ветеранов запланированы выплаты на сумму 17 миллиардов тенге.
Каждому ветерану, в зависимости от категории, выплачиваются ежемесячные пособия из республиканского бюджета. Размеры выплат на 2025 год:
Ветераны ВОВ – 16 МРП (62 912 тенге).
Ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ:
Лица, приравненные к инвалидам вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ – 7,55 МРП (29 687 тенге).
Лица, приравненные по льготам к участникам ВОВ – 6,19 МРП (24 339 тенге).
Ветераны боевых действий на территории других государств:
Участники боевых действий в Афганистане – 6,19 МРП (24 339 тенге).
Военнослужащие, выполнявшие задачи по усилению охраны границы СНГ на таджикско-афганском участке, принимавшие участие в международной миротворческой операции в Ираке, в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе – 4,8 МРП (18 874 тенге).
Труженики тыла в годы ВОВ – 2,13 МРП (8 376 тенге).
Таким образом, Казахстан продолжает поддерживать своих ветеранов, обеспечивая их финансовую помощь в знак благодарности за их подвиг в годы Великой Отечественной войны.
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