Последние свидетели Великой Победы: сколько ветеранов ВОВ живет в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана поделилось актуальной информацией о численности ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), проживающих в стране. Согласно данным, на 1 апреля 2025 года в Казахстане зарегистрировано 83 048 ветеранов, из которых разные категории граждан получают специальные государственные пособия, сообщает Lada.kz

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Численность ветеранов ВОВ по категориям

На 1 апреля 2025 года в Казахстане проживает 83 048 ветеранов, среди которых выделяются следующие категории:

111 ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ)

16 796 ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ

26 553 ветерана боевых действий на территории других государств

39 588 тружеников тыла в годы ВОВ

Эти данные по численности ветеранов также были обновлены в начале 2025 года. На 1 января 2025 года в стране было 85 203 ветерана, из которых 120 были участниками Великой Отечественной войны.

Финансовая поддержка ветеранов

С начала 2025 года ветеранам различных категорий было выплачено специальное государственное пособие на общую сумму 4,3 миллиарда тенге. В текущем году на поддержку ветеранов запланированы выплаты на сумму 17 миллиардов тенге.

Размеры специальных пособий

Каждому ветерану, в зависимости от категории, выплачиваются ежемесячные пособия из республиканского бюджета. Размеры выплат на 2025 год:

Ветераны ВОВ – 16 МРП (62 912 тенге). Ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ: Лица, приравненные к инвалидам вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ – 7,55 МРП (29 687 тенге).

Лица, приравненные по льготам к участникам ВОВ – 6,19 МРП (24 339 тенге). Ветераны боевых действий на территории других государств: Участники боевых действий в Афганистане – 6,19 МРП (24 339 тенге).

Военнослужащие, выполнявшие задачи по усилению охраны границы СНГ на таджикско-афганском участке, принимавшие участие в международной миротворческой операции в Ираке, в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе – 4,8 МРП (18 874 тенге). Труженики тыла в годы ВОВ – 2,13 МРП (8 376 тенге).

Таким образом, Казахстан продолжает поддерживать своих ветеранов, обеспечивая их финансовую помощь в знак благодарности за их подвиг в годы Великой Отечественной войны.