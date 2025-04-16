18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
521.67
592.46
6.32
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.04.2025, 10:47

«Тикетон» не выдержал нагрузки: продажа билетов в Казахстане на концерт Лопес превратилась в катастрофу

Новости Казахстана 0 803

Глава холдинга Freedom Holding Тимур Турлов поделился подробностями о проблемах с продажей билетов на концерт Дженнифер Лопес через сервис «Тикетон», который был выбран для организации продажи билетов на это событие, сообщает Lada.kz

Дженнифер Лопес (Фото Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic)
Дженнифер Лопес (Фото Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic)

В результате технических сбоев платформы были проданы билеты, которые позже оказались дублированными. Вот как развивалась ситуация.

1. Причины технических сбоев

Продажа билетов на концерт Дженнифер Лопес вызвала огромный ажиотаж: количество желающих приобрести билеты значительно превысило ожидания. Турлов рассказал, что спрос был настолько велик, что сайт не смог справиться с нагрузкой, что привело к сбою в базе данных:

  • Высокая нагрузка на платформу. Более 50 000 человек одновременно пытались попасть на сайт с самого начала продаж.

  • Сбой в системе. Это вызвало дублирование билетов, поскольку система не смогла корректно обработать все заказы.

  • Прекращение продаж. Когда сотрудники «Тикетона» заметили проблему с дублированием билетов, они были вынуждены остановить продажу.

2. Масштаб проблемы и действия «Тикетона»

Проблема заключалась не только в сбоях на сайте, но и в том, что из-за дублей количество проданных билетов превысило реальную вместимость стадиона. По словам Турлова:

  • Перепродажа мест. Продажа билетов привела к тому, что количество заказанных мест превысило вместимость «Астана Арены» на 10%.

  • Ручная корректировка. Сотрудники компании несколько дней вручную переносили и отменяли дублированные бронирования.

  • Невозможность удовлетворить все заказы. Несмотря на все усилия, «Тикетон» не смог найти места для всех клиентов, успевших купить билеты до остановки продаж.

3. Ответные меры и компенсация клиентам

Ситуация с продублированными билетами привела к крупным финансовым потерям для холдинга. Турлов сообщил, что компания предпримет несколько шагов для компенсации ущерба:

  • Возврат средств. Клиенты, чьи билеты были проданы повторно, получат возврат средств за билеты.

  • Бесплатное посещение концерта. Некоторые покупатели получат возможность бесплатно посетить концерт.

  • Возврат сервисного сбора. Также планируется возврат сервисного сбора для всех, кто приобрел билеты.

Тимур Турлов подчеркнул, что эта ситуация обойдется компании в несколько сотен миллионов тенге, что эквивалентно годовой прибыли «Тикетона».

4. Планы на будущее

После произошедшего Турлов отметил, что теперь компания точно знает, какие технологические вызовы стоят перед ней при организации продаж на крупные мероприятия. Уроки из этого инцидента будут учтены для улучшения работы сервиса в будущем. Он также отметил, что компания готова понести убытки, понимая важность доверия клиентов.

5. О компании «Тикетон»

  • Запуск: «Тикетон» был основан в 2012 году и предоставляет услуги онлайн-продажи билетов на различные мероприятия, включая концерты, спортивные события и культурные мероприятия.

  • Покрытие: Платформа работает в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане.

  • Приобретение Freedom Holding: В сентябре 2022 года Freedom Holding приобрел 100% компании за сумму в $3 млн.

6. Ожидаемый концерт Дженнифер Лопес

Шоу Дженнифер Лопес состоится 1 августа 2025 года на стадионе «Астана Арена». Несмотря на сложности с продажами, поклонники поп-звезды все равно с нетерпением ожидают этого события.

Заключение: Ситуация с «Тикетоном» стала важным уроком для компании, и она предпринимает все необходимые меры для восстановления доверия клиентов.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Реконструкция парка «Акбота»: акимат Актау разрабатывает новый проект
Sara19k → Vladimir00- в 60-е???? это же Советский период и 30 лет после голодомора. А это значимые даты в "трагической судьбе империи казахов"! А почему старый проект перестал работать? беляши продают,самокаты…
Береговую линию в Актау хотят очистить от водорослей
Sara19k → ну опять погонят студентов чистить это. Или объявят "всеобщий субботник" за счет бюджетников и "урапатриотов". Смотрите как Сауру ежегодрно чистят "волонтёры", так и здесь будет! Деньги по кармашкам…
Береговую линию в Актау хотят очистить от водорослей
maksimsh → Надо песком засыпать все заводи...очень много уже мокрецов стало, это плотоядные мошки. Боли от укуса нет, но последствия хуже, чем от комаров....Волдырь, который чешется и проходит две недели.
Электричество подано - ГКП «АУЭС» в Актау
maksimsh → Вранье,в 4-ом мкр свет дали в 19 20
В вашу дверь постучали: женщина в Актау просит помощи для брата-инвалида
Apmaxa → Vladimir00, внимательно читайте, эти 20 тысяч собрала у жителей 11 мкр., при чём тут 18 лет? странная женщина, пусть и за эти 20 тысяч спасибо скажет, она что ожидала, что ей все 8 лямов дадут?