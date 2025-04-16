«Тикетон» не выдержал нагрузки: продажа билетов в Казахстане на концерт Лопес превратилась в катастрофу

Глава холдинга Freedom Holding Тимур Турлов поделился подробностями о проблемах с продажей билетов на концерт Дженнифер Лопес через сервис «Тикетон», который был выбран для организации продажи билетов на это событие, сообщает Lada.kz

Дженнифер Лопес (Фото Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic)

В результате технических сбоев платформы были проданы билеты, которые позже оказались дублированными. Вот как развивалась ситуация.

1. Причины технических сбоев

Продажа билетов на концерт Дженнифер Лопес вызвала огромный ажиотаж: количество желающих приобрести билеты значительно превысило ожидания. Турлов рассказал, что спрос был настолько велик, что сайт не смог справиться с нагрузкой, что привело к сбою в базе данных:

Высокая нагрузка на платформу . Более 50 000 человек одновременно пытались попасть на сайт с самого начала продаж.

Сбой в системе . Это вызвало дублирование билетов, поскольку система не смогла корректно обработать все заказы.

Прекращение продаж. Когда сотрудники «Тикетона» заметили проблему с дублированием билетов, они были вынуждены остановить продажу.

2. Масштаб проблемы и действия «Тикетона»

Проблема заключалась не только в сбоях на сайте, но и в том, что из-за дублей количество проданных билетов превысило реальную вместимость стадиона. По словам Турлова:

Перепродажа мест . Продажа билетов привела к тому, что количество заказанных мест превысило вместимость «Астана Арены» на 10%.

Ручная корректировка . Сотрудники компании несколько дней вручную переносили и отменяли дублированные бронирования.

Невозможность удовлетворить все заказы. Несмотря на все усилия, «Тикетон» не смог найти места для всех клиентов, успевших купить билеты до остановки продаж.

3. Ответные меры и компенсация клиентам

Ситуация с продублированными билетами привела к крупным финансовым потерям для холдинга. Турлов сообщил, что компания предпримет несколько шагов для компенсации ущерба:

Возврат средств . Клиенты, чьи билеты были проданы повторно, получат возврат средств за билеты.

Бесплатное посещение концерта . Некоторые покупатели получат возможность бесплатно посетить концерт.

Возврат сервисного сбора. Также планируется возврат сервисного сбора для всех, кто приобрел билеты.

Тимур Турлов подчеркнул, что эта ситуация обойдется компании в несколько сотен миллионов тенге, что эквивалентно годовой прибыли «Тикетона».

4. Планы на будущее

После произошедшего Турлов отметил, что теперь компания точно знает, какие технологические вызовы стоят перед ней при организации продаж на крупные мероприятия. Уроки из этого инцидента будут учтены для улучшения работы сервиса в будущем. Он также отметил, что компания готова понести убытки, понимая важность доверия клиентов.

5. О компании «Тикетон»

Запуск : «Тикетон» был основан в 2012 году и предоставляет услуги онлайн-продажи билетов на различные мероприятия, включая концерты, спортивные события и культурные мероприятия.

Покрытие : Платформа работает в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане.

Приобретение Freedom Holding: В сентябре 2022 года Freedom Holding приобрел 100% компании за сумму в $3 млн.

6. Ожидаемый концерт Дженнифер Лопес

Шоу Дженнифер Лопес состоится 1 августа 2025 года на стадионе «Астана Арена». Несмотря на сложности с продажами, поклонники поп-звезды все равно с нетерпением ожидают этого события.

Заключение: Ситуация с «Тикетоном» стала важным уроком для компании, и она предпринимает все необходимые меры для восстановления доверия клиентов.