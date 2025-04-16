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16.04.2025, 11:38

Суд вынес приговор Анатолию Балушкину и Эрику Сагымбаеву - экс-руководителям "Азия-Авто"

Новости Казахстана 0 587

Вчера, 15 апреля 2025 года, в Казахстане был вынесен приговор бывшим руководителям компании "Азия-Авто" Анатолию Балушкину и Эрику Сагымбаеву. Судебное разбирательство, длительное время привлекавшее внимание общественности, завершилось осуждением двух ключевых фигур в автопроме страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ

Фото: Виталий Фисков
Фото: Виталий Фисков

Подробности приговора:

  • Анатолий Балушкин, бывший генеральный директор "Азия-Авто", был признан виновным в экономических преступлениях, связанных с нарушением норм бухгалтерского учета и злоупотреблением служебным положением.

  • Эрик Сагымбаев, который занимал пост финансового директора компании, также был осужден за участие в схемах, которые привели к финансовым нарушениям и ущербу для государства.

«Девять лет Анатолию Балушкину и 8,6 – Ерику Сагымбаеву», - сообщили в пресс-службе суда ВКО. 

По данным, обоим дали 10 лет лишения права занимать руководящие должности. 

Судебное разбирательство

Процесс длился несколько месяцев, и в ходе него были рассмотрены доказательства, касающиеся манипуляций с отчетностью и утаивания налоговых поступлений. Ожидается, что приговор повлияет на будущее функционирование компании, а также на репутацию автопроизводителя, который в последние годы испытывает серьезные финансовые трудности.

Последствия для компании

После вынесения приговора, эксперты отмечают, что ситуация с "Азия-Авто" может измениться, так как компания должна будет работать в условиях повышенного контроля за соблюдением финансовых норм. В ближайшие недели будет рассмотрена возможность пересмотра условий производства и распределения финансов.

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