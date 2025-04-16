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16.04.2025, 11:54

ИИН под угрозой: что будет, если на ваше имя зарегистрируют чужой номер

Новости Казахстана 0 721

В последнее время в Казахстане стала популярной информация о том, что если кто-то получит доступ к вашему ИИН, он может зарегистрировать на ваше имя любой телефонный номер. Мы разобрались в этом вопросе, обратившись к мобильным операторам и профильным министерствам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life

Фото: simonline.co.il
Фото: simonline.co.il

Проблема несанкционированной регистрации номеров

Некоторые казахстанцы сообщили в социальных сетях, что, проверив номера, зарегистрированные на их ИИН, обнаружили значительное количество абонентов, которых они не подключали.

  1. Проверка через eGov: В новом сервисе eGov появилась функция проверки количества мобильных номеров, зарегистрированных на вашем ИИН. Оказавшись на портале, один из пользователей нашел, что на его ИИН привязано сразу несколько номеров, в том числе активные, хотя он не помнил о регистрации многих из них.

  2. Отсутствие подтверждения личности: Один из пользователей сообщил, что при покупке номеров у операторов Tele2 и Beeline достаточно было указать только ИИН, и номер становился активным без дополнительной верификации личности.

Потенциальные риски

Если на ваш ИИН будет зарегистрирован чужой номер, это может привести к нескольким негативным последствиям:

  • Фальшивые аккаунты: Злоумышленники могут использовать чужой номер для создания фейковых аккаунтов в мессенджерах, таких как WhatsApp и Telegram, и вести переписку от вашего имени.

  • Онлайн-займы и покупки: Мошенники могут оформить займы или покупки в рассрочку, используя номер для получения кода подтверждения.

  • Участие в мошенничестве: Злоумышленники могут использовать номер для участия в незаконных схемах, что может привести к подозрениям в вашей причастности.

Меры предосторожности от мобильных операторов

Beeline

Представители Beeline сообщили, что мобильные номера регистрируются через автоматизированные системы с использованием ИИН. Если ваши данные попадут в руки мошенников, они могут использовать их для регистрации дополнительных номеров на ваше имя. Оператор советует воспользоваться сервисом проверки номеров через IMEI.rfs.gov.kz. Если обнаружены подозрительные номера, оператор готов аннулировать их по вашему запросу.

Kcell

В Kcell также обратили внимание на проблему и подтвердили, что существуют несколько способов регистрации номеров. Для тех, кто предпочитает личное обращение, регистрация возможна в офисах с предъявлением удостоверения личности. Если вам неудобно лично посетить офис, можно зарегистрировать номер через сайт или мобильные приложения. Также компания рекомендует проверять номера через eGov mobile и при необходимости аннулировать чужие номера.

Ответ Министерства цифрового развития

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности призвало граждан регулярно проверять количество зарегистрированных номеров на их ИИН. В случае обнаружения незнакомых номеров следует немедленно обратиться к операторам связи для их отключения. После этого номера теряют доступ к услугам мобильной связи.

Советы по защите данных

Чтобы избежать подобных проблем, специалисты рекомендуют следующие шаги:

  1. Не распространяйте свой ИИН: Никогда не отправляйте ИИН через мессенджеры или незашифрованные каналы связи, а также не публикуйте его в социальных сетях.

  2. Регулярно проверяйте номера, зарегистрированные на ваш ИИН: Периодически заходите на портал imei.rfs.gov.kz и проверяйте, сколько номеров привязано к вашему ИИН.

  3. Проходите регистрацию SIM-карт только лично: Покупая номер, обращайтесь в официальный офис с удостоверением личности. При онлайн-регистрации используйте проверенные приложения мобильных операторов.

Заключение

Несанкционированная регистрация мобильных номеров на ваш ИИН представляет собой реальный риск для вашей безопасности. Регулярно проверяйте, какие номера зарегистрированы на ваше имя, и в случае обнаружения посторонних номеров немедленно обращайтесь к операторам для их аннулирования. Это поможет избежать мошенничества и защиты вашей цифровой безопасности.

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