Праздничные дни мая 2025: казахстанцы получат дополнительные выходные

Май традиционно является месяцем с множеством праздников и, как следствие, дополнительных выходных дней. В 2025 году казахстанцы смогут насладиться длинными выходными благодаря государственным праздникам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life

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Государственные праздники в мае 2025 года

В мае в Казахстане отмечаются сразу три значимых государственного праздника:

1 мая (четверг) — Праздник единства народа Казахстана

7 мая (среда) — День защитника Отечества

9 мая (пятница) — День Победы

Каждый из этих дней является официальным выходным, что в сочетании с выходными субботами и воскресеньями даёт казахстанцам дополнительные дни отдыха.

Как отдохнут казахстанцы 1 мая 2025 года

При пятидневной рабочей неделе:

1 мая (четверг) — выходной день

2 мая (пятница) — рабочий день

3 и 4 мая (суббота и воскресенье) — выходные

При шестидневной рабочей неделе:

1 мая — выходной

2 и 3 мая — рабочие дни

4 мая — выходной день

Как отдохнут казахстанцы на 7 и 9 мая 2025 года

На второй неделе мая казахстанцев ждут сразу два праздничных дня подряд.

При пятидневной рабочей неделе:

7 мая (среда) — выходной

9 мая (пятница) — выходной

10 и 11 мая (суббота и воскресенье) — выходные

При шестидневной рабочей неделе:

7 мая — выходной

9 мая — выходной

10 мая (суббота) — рабочий день

11 мая (воскресенье) — выходной

Министерство труда и соцзащиты населения ранее заявило, что переносы выходных не предусмотрены, включая перенос с 11 мая на 8 мая, несмотря на то, что промежуток между праздничными днями может сделать отдых «разорванным».

Сколько дней отдохнут казахстанцы в мае 2025 года

При пятидневной рабочей неделе в мае казахстанцы смогут наслаждаться 12 выходными днями, включая праздничные. Рабочих дней будет 19.

При шестидневной рабочей неделе казахстанцы получат 8 дней отдыха, а рабочих дней в месяце будет 23.

Профессиональные праздники мая

Кроме официальных выходных, май также изобилует профессиональными праздниками. Хотя они не являются государственными выходными, многие казахстанцы отмечают их в своей профессиональной сфере:

17 мая — День работников связи

20 мая — День работников метрологии

21 мая — День работников культуры и искусства

Последнее воскресенье мая (25 мая) — День работников химической промышленности

Нововведения в праздничные даты

Министерство экологии подготовило проект приказа, который может внести изменения в перечень праздничных дат в Казахстане. Одним из предложений является добавление Дня казахских пород собак 3 сентября.

Ранее Министерство труда и социальной защиты населения утвердило поправки в перечень профессиональных праздников, добавив новые даты для праздников в различных сферах.

Заключение

Май 2025 года в Казахстане обещает быть насыщенным как для отдыха, так и для профессиональных торжеств. С учетом государственных и профессиональных праздников, казахстанцы могут рассчитывать на достаточное количество выходных для полноценного отдыха и восстановления сил.