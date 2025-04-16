Праздничные дни мая 2025: казахстанцы получат дополнительные выходные

Май традиционно является месяцем с множеством праздников и, как следствие, дополнительных выходных дней. В 2025 году казахстанцы смогут насладиться длинными выходными благодаря государственным праздникам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life
В мае в Казахстане отмечаются сразу три значимых государственного праздника:
1 мая (четверг) — Праздник единства народа Казахстана
7 мая (среда) — День защитника Отечества
9 мая (пятница) — День Победы
Каждый из этих дней является официальным выходным, что в сочетании с выходными субботами и воскресеньями даёт казахстанцам дополнительные дни отдыха.
При пятидневной рабочей неделе:
1 мая (четверг) — выходной день
2 мая (пятница) — рабочий день
3 и 4 мая (суббота и воскресенье) — выходные
При шестидневной рабочей неделе:
1 мая — выходной
2 и 3 мая — рабочие дни
4 мая — выходной день
На второй неделе мая казахстанцев ждут сразу два праздничных дня подряд.
При пятидневной рабочей неделе:
7 мая (среда) — выходной
9 мая (пятница) — выходной
10 и 11 мая (суббота и воскресенье) — выходные
При шестидневной рабочей неделе:
7 мая — выходной
9 мая — выходной
10 мая (суббота) — рабочий день
11 мая (воскресенье) — выходной
Министерство труда и соцзащиты населения ранее заявило, что переносы выходных не предусмотрены, включая перенос с 11 мая на 8 мая, несмотря на то, что промежуток между праздничными днями может сделать отдых «разорванным».
При пятидневной рабочей неделе в мае казахстанцы смогут наслаждаться 12 выходными днями, включая праздничные. Рабочих дней будет 19.
При шестидневной рабочей неделе казахстанцы получат 8 дней отдыха, а рабочих дней в месяце будет 23.
Кроме официальных выходных, май также изобилует профессиональными праздниками. Хотя они не являются государственными выходными, многие казахстанцы отмечают их в своей профессиональной сфере:
17 мая — День работников связи
20 мая — День работников метрологии
21 мая — День работников культуры и искусства
Последнее воскресенье мая (25 мая) — День работников химической промышленности
Министерство экологии подготовило проект приказа, который может внести изменения в перечень праздничных дат в Казахстане. Одним из предложений является добавление Дня казахских пород собак 3 сентября.
Ранее Министерство труда и социальной защиты населения утвердило поправки в перечень профессиональных праздников, добавив новые даты для праздников в различных сферах.
Май 2025 года в Казахстане обещает быть насыщенным как для отдыха, так и для профессиональных торжеств. С учетом государственных и профессиональных праздников, казахстанцы могут рассчитывать на достаточное количество выходных для полноценного отдыха и восстановления сил.
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