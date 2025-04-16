Цены взлетели - от стоматологов до медикаментов: лечение для казахстанцев превращается в роскошь

В Казахстане продолжается рост цен на медицинские услуги и медикаменты, что затрудняет доступ населения к необходимым видам помощи. По данным Бюро национальной статистики, в марте 2025 года инфляция в сфере здравоохранения составила 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS .

Фото: lsm.kz

Рост цен на услуги врачей и стоматологов

Услуги специалистов в амбулаториях подорожали на 5,9%, а стоимость стоматологических услуг увеличилась на 14%. Существенно повысились и расценки на услуги медлабораторий и рентген-кабинетов, которые подскочили на 18,8%. В то же время, первичный прием у врача стал дороже на 16% по сравнению с прошлым годом.

Медикаменты подорожали на 7,9%

Стоимость медикаментов в среднем выросла на 7,9% по всему Казахстану. Особенно сильно подорожали такие лекарства, как Корвалол (+37%), Канефрон Н (+23,4%) и Мультитабс классик (+15,2%). Другие популярные препараты, такие как Аквалор форте (+13,8%), Ацикловир (+13,6%) и Омез (+12,2%), также заметно подорожали.

Динамика роста цен в марте

Если рассматривать изменения цен в месячном исчислении, то наибольшее удорожание пришлось на стоматологические услуги, которые подскочили на 2,3%. Также увеличилась стоимость первичных приемов у врачей (+0,8%) и услуг медлабораторий с рентгеновскими кабинетами (+0,9%).

Что касается фармацевтики, то в марте цены на лекарства повысились на 0,7%. Наибольшие изменения отмечены в стоимости таких препаратов, как Супрастин (+4,7%), Корвалол (+2,1%) и Йодомарин (+1,9%).

Таким образом, рост цен в здравоохранении продолжает быть актуальной проблемой, что, в свою очередь, сказывается на доступности медицинских услуг для населения.