Попытка вернуть свои деньги обернулась для казахстанки потерей 8 миллионов тенге

В последние дни жители Казахстана становятся жертвами новых схем мошенничества, которые становятся все более изощренными. В частности, полиция Актобе раскрыла новую ситуацию, в которой женщина потеряла значительную сумму, пытаясь вернуть уже украденные деньги, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

16 апреля 2025 года департамент полиции Актобе рассказал о том, как женщина стала жертвой двойного обмана: сначала она потеряла деньги, поверив мошенникам в интернете, а затем, пытаясь вернуть средства, столкнулась с очередной ловушкой.

Как работала схема мошенников

Первичный обман: Женщина поверила мошенникам в интернете, которые предложили ей способ быстро заработать или решить финансовую проблему. Второй обман: Попытавшись вернуть свои средства, она обратилась к "юристам" в Instagram, которые якобы специализировались на возврате денег. Предложение оформить кредиты: Лжеспециалисты предложили женщине оформить несколько потребительских кредитов в микрофинансовых организациях для оплаты комиссии и активации возврата денег. Перевод денежных средств: Следуя указаниям, женщина оформила кредиты и перевела более 8 миллионов тенге на указанные банковские счета.

Результат мошенничества

В результате этих действий женщина не только не вернула свои деньги, но и оказалась в долговой яме, оказавшись в кредитах, которые пришлось оплачивать.

Полицейские предупреждения

Департамент полиции Актобе напоминает казахстанцам о необходимости быть крайне осторожными при взаимодействии с неизвестными лицами в интернете, особенно когда речь идет о деньгах.

Рекомендации полиции:

Остерегайтесь мошенников в социальных сетях. Не доверяйте аккаунтам, предлагающим юридические услуги или помощь в возврате денег.

Не оформляйте кредиты. Настоящие юристы и правоохранительные органы никогда не потребуют от вас оформления кредитов для возврата средств.

Заключение

Мошенничество в интернете и через социальные сети продолжает набирать обороты. Чтобы избежать финансовых потерь, важно соблюдать осторожность и не доверять подозрительным предложениям, особенно когда они связаны с переводом денег.