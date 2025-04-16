Попытка вернуть свои деньги обернулась для казахстанки потерей 8 миллионов тенге

В последние дни жители Казахстана становятся жертвами новых схем мошенничества, которые становятся все более изощренными. В частности, полиция Актобе раскрыла новую ситуацию, в которой женщина потеряла значительную сумму, пытаясь вернуть уже украденные деньги, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
16 апреля 2025 года департамент полиции Актобе рассказал о том, как женщина стала жертвой двойного обмана: сначала она потеряла деньги, поверив мошенникам в интернете, а затем, пытаясь вернуть средства, столкнулась с очередной ловушкой.
Как работала схема мошенников
Первичный обман: Женщина поверила мошенникам в интернете, которые предложили ей способ быстро заработать или решить финансовую проблему.
Второй обман: Попытавшись вернуть свои средства, она обратилась к "юристам" в Instagram, которые якобы специализировались на возврате денег.
Предложение оформить кредиты: Лжеспециалисты предложили женщине оформить несколько потребительских кредитов в микрофинансовых организациях для оплаты комиссии и активации возврата денег.
Перевод денежных средств: Следуя указаниям, женщина оформила кредиты и перевела более 8 миллионов тенге на указанные банковские счета.
Результат мошенничества
В результате этих действий женщина не только не вернула свои деньги, но и оказалась в долговой яме, оказавшись в кредитах, которые пришлось оплачивать.
Полицейские предупреждения
Департамент полиции Актобе напоминает казахстанцам о необходимости быть крайне осторожными при взаимодействии с неизвестными лицами в интернете, особенно когда речь идет о деньгах.
Рекомендации полиции:
Остерегайтесь мошенников в социальных сетях. Не доверяйте аккаунтам, предлагающим юридические услуги или помощь в возврате денег.
Не оформляйте кредиты. Настоящие юристы и правоохранительные органы никогда не потребуют от вас оформления кредитов для возврата средств.
Заключение
Мошенничество в интернете и через социальные сети продолжает набирать обороты. Чтобы избежать финансовых потерь, важно соблюдать осторожность и не доверять подозрительным предложениям, особенно когда они связаны с переводом денег.
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