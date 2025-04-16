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16.04.2025, 15:28

Важная информация для претендентов на гражданство Казахстана: новые правила тестирования

Новости Казахстана 0 665

16 апреля 2025 года Национальный центр тестирования (НЦТ) сообщил важную информацию для тех, кто планирует получить гражданство Казахстана. В период с 17 по 29 апреля 2025 года будет проводиться регистрация на тестирование для получения гражданства, сообщает Lada.kz 

Фото: ortalyq.kz
Фото: ortalyq.kz

Зарегистрироваться для участия в тестировании можно через официальный сайт НЦТ — app.testcenter.kz или с помощью мобильного приложения UTO. Сам экзамен состоится 30 апреля 2025 года.

Тестирование для претендентов на гражданство
Тестирование включает три блока:

  1. Тест на знание казахского языка (по элементарному уровню системы оценки языковых знаний) — 60 заданий. Пороговый балл — 36.

  2. Тест по основам Конституции Республики Казахстан — 15 заданий. Пороговый балл — 9.

  3. Тест по истории Казахстана — 25 заданий. Пороговый балл — 15.

Общий максимальный балл составляет 100, при этом минимально допустимый балл для успешного прохождения теста — 60.

Продолжительность тестирования и условия для лиц с ограниченными возможностями
На выполнение теста отводится 2 часа 10 минут. Для людей с ограниченными возможностями, в том числе с инвалидностью, предусмотрено дополнительное время — 30 минут.

Дополнительные материалы для подготовки
Претенденты на гражданство могут пройти пробные тестирования для лучшей подготовки. На сайте testcenter.kz доступно бесплатное пробное тестирование в разделе «Претендентам на гражданство». Также предлагается платная версия теста на сайте app.testcenter.kz, стоимость которой составляет 3355 тенге.

Более подробную информацию можно найти на официальном сайте НЦТ в разделе «Претендентам на гражданство».

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