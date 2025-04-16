18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
521.67
592.46
6.32
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.04.2025, 16:39

В Казахстане хотят упразднить местную полицейскую службу: что стоит за изменениями

Новости Казахстана 0 1 463

16 апреля 2025 года в Казахстане депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении поправки, касающиеся органов внутренних дел, в рамках законопроекта, направленного на упрощение законодательной регламентации в данной сфере. Основной акцент в проекте сделан на реформировании структуры полиции и исключении избыточных институтов, в том числе — упразднении местной полицейской службы (МПС), сообщает Lada.kz

Фото: polisia.kz
Фото: polisia.kz

Основные положения законопроекта

Законопроект предполагает внесение изменений в 16 действующих законодательных актов Республики Казахстан. По словам и.о. министра внутренних дел, Санжара Адилова, изменения будут носить уточняющий характер и касаются ряда ключевых аспектов работы полиции.

Упразднение местной полицейской службы

Одна из наиболее значимых предложенных изменений — упразднение местной полицейской службы. Законодательная инициатива направлена на то, чтобы улучшить функции административной полиции и привести их в соответствие с реальными задачами обеспечения общественного порядка и безопасности. Ранее МПС должна была способствовать повышению доверия местных сообществ к полиции. Однако, как показала практика, создание этой структуры не оправдало ожиданий.

  • Проблемы с МПС:

    • Основные задачи МПС были утрачены в пользу выполнения второстепенных функций, таких как выявление нарушений правил благоустройства и вывоз отходов с строительных объектов.

    • Реорганизация МПС с 2018 года привела к проблемам в управлении и снижению эффективности взаимодействия с населением.

Реформа в подразделениях полиции на транспорте

Согласно проекту закона, предлагается заменить термин "линейные подразделения" на более точное "подразделения полиции на транспорте". Эта мера предназначена для уточнения функционала подразделений, обслуживающих все виды транспорта, включая воздушный и морской, а не только железнодорожный.

  • Изменение терминологии:

    • Термин "линейные" применяется исключительно к железнодорожным путям.

    • Подразделения полиции на транспорте будут обслуживать различные виды транспорта, включая морские гавани и аэропорты.

Исключение военно-следственных органов из структуры полиции

Также предлагается исключить военно-следственные органы из системы территориальных органов полиции. Это делается для того, чтобы создать более четкую структуру и отделить эти органы в самостоятельное подразделение.

Мнение депутатов

Депутат Жаркынбек Амантайулы отметил, что реорганизация местной полицейской службы является ключевой нормой законопроекта. Он подчеркнул, что многократные реорганизации, начиная с 2018 года, не позволили МПС эффективно выполнять свои функции. Перераспределение обязанностей и передачу функции акимам привело к нарушению принципа единоначалия и разногласиям между руководителями департаментов полиции.

  • Предложенная реорганизация:

    • Местная полицейская служба будет реорганизована в два новых управления: Управление по профилактике правонарушений и Управление по обеспечению общественной безопасности.

Заключение

Этот законопроект представляет собой значимую реформу в системе органов внутренних дел Казахстана, направленную на оптимизацию работы полиции и повышение ее эффективности. Упразднение МПС и перераспределение функций обеспечат более целенаправленную и скоординированную работу всех подразделений полиции, улучшая взаимодействие с населением и безопасность на местах.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Реконструкция парка «Акбота»: акимат Актау разрабатывает новый проект
Sara19k → Vladimir00- в 60-е???? это же Советский период и 30 лет после голодомора. А это значимые даты в "трагической судьбе империи казахов"! А почему старый проект перестал работать? беляши продают,самокаты…
Береговую линию в Актау хотят очистить от водорослей
Sara19k → ну опять погонят студентов чистить это. Или объявят "всеобщий субботник" за счет бюджетников и "урапатриотов". Смотрите как Сауру ежегодрно чистят "волонтёры", так и здесь будет! Деньги по кармашкам…
Береговую линию в Актау хотят очистить от водорослей
maksimsh → Надо песком засыпать все заводи...очень много уже мокрецов стало, это плотоядные мошки. Боли от укуса нет, но последствия хуже, чем от комаров....Волдырь, который чешется и проходит две недели.
Электричество подано - ГКП «АУЭС» в Актау
maksimsh → Вранье,в 4-ом мкр свет дали в 19 20
В вашу дверь постучали: женщина в Актау просит помощи для брата-инвалида
Apmaxa → Vladimir00, внимательно читайте, эти 20 тысяч собрала у жителей 11 мкр., при чём тут 18 лет? странная женщина, пусть и за эти 20 тысяч спасибо скажет, она что ожидала, что ей все 8 лямов дадут?