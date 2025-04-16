В Казахстане хотят упразднить местную полицейскую службу: что стоит за изменениями

16 апреля 2025 года в Казахстане депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении поправки, касающиеся органов внутренних дел, в рамках законопроекта, направленного на упрощение законодательной регламентации в данной сфере. Основной акцент в проекте сделан на реформировании структуры полиции и исключении избыточных институтов, в том числе — упразднении местной полицейской службы (МПС), сообщает Lada.kz
Законопроект предполагает внесение изменений в 16 действующих законодательных актов Республики Казахстан. По словам и.о. министра внутренних дел, Санжара Адилова, изменения будут носить уточняющий характер и касаются ряда ключевых аспектов работы полиции.
Одна из наиболее значимых предложенных изменений — упразднение местной полицейской службы. Законодательная инициатива направлена на то, чтобы улучшить функции административной полиции и привести их в соответствие с реальными задачами обеспечения общественного порядка и безопасности. Ранее МПС должна была способствовать повышению доверия местных сообществ к полиции. Однако, как показала практика, создание этой структуры не оправдало ожиданий.
Проблемы с МПС:
Основные задачи МПС были утрачены в пользу выполнения второстепенных функций, таких как выявление нарушений правил благоустройства и вывоз отходов с строительных объектов.
Реорганизация МПС с 2018 года привела к проблемам в управлении и снижению эффективности взаимодействия с населением.
Согласно проекту закона, предлагается заменить термин "линейные подразделения" на более точное "подразделения полиции на транспорте". Эта мера предназначена для уточнения функционала подразделений, обслуживающих все виды транспорта, включая воздушный и морской, а не только железнодорожный.
Изменение терминологии:
Термин "линейные" применяется исключительно к железнодорожным путям.
Подразделения полиции на транспорте будут обслуживать различные виды транспорта, включая морские гавани и аэропорты.
Также предлагается исключить военно-следственные органы из системы территориальных органов полиции. Это делается для того, чтобы создать более четкую структуру и отделить эти органы в самостоятельное подразделение.
Депутат Жаркынбек Амантайулы отметил, что реорганизация местной полицейской службы является ключевой нормой законопроекта. Он подчеркнул, что многократные реорганизации, начиная с 2018 года, не позволили МПС эффективно выполнять свои функции. Перераспределение обязанностей и передачу функции акимам привело к нарушению принципа единоначалия и разногласиям между руководителями департаментов полиции.
Предложенная реорганизация:
Местная полицейская служба будет реорганизована в два новых управления: Управление по профилактике правонарушений и Управление по обеспечению общественной безопасности.
Этот законопроект представляет собой значимую реформу в системе органов внутренних дел Казахстана, направленную на оптимизацию работы полиции и повышение ее эффективности. Упразднение МПС и перераспределение функций обеспечат более целенаправленную и скоординированную работу всех подразделений полиции, улучшая взаимодействие с населением и безопасность на местах.
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