В Казахстане хотят упразднить местную полицейскую службу: что стоит за изменениями

16 апреля 2025 года в Казахстане депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении поправки, касающиеся органов внутренних дел, в рамках законопроекта, направленного на упрощение законодательной регламентации в данной сфере. Основной акцент в проекте сделан на реформировании структуры полиции и исключении избыточных институтов, в том числе — упразднении местной полицейской службы (МПС), сообщает Lada.kz

Фото: polisia.kz

Основные положения законопроекта

Законопроект предполагает внесение изменений в 16 действующих законодательных актов Республики Казахстан. По словам и.о. министра внутренних дел, Санжара Адилова, изменения будут носить уточняющий характер и касаются ряда ключевых аспектов работы полиции.

Упразднение местной полицейской службы

Одна из наиболее значимых предложенных изменений — упразднение местной полицейской службы. Законодательная инициатива направлена на то, чтобы улучшить функции административной полиции и привести их в соответствие с реальными задачами обеспечения общественного порядка и безопасности. Ранее МПС должна была способствовать повышению доверия местных сообществ к полиции. Однако, как показала практика, создание этой структуры не оправдало ожиданий.

Проблемы с МПС : Основные задачи МПС были утрачены в пользу выполнения второстепенных функций, таких как выявление нарушений правил благоустройства и вывоз отходов с строительных объектов. Реорганизация МПС с 2018 года привела к проблемам в управлении и снижению эффективности взаимодействия с населением.



Реформа в подразделениях полиции на транспорте

Согласно проекту закона, предлагается заменить термин "линейные подразделения" на более точное "подразделения полиции на транспорте". Эта мера предназначена для уточнения функционала подразделений, обслуживающих все виды транспорта, включая воздушный и морской, а не только железнодорожный.

Изменение терминологии : Термин "линейные" применяется исключительно к железнодорожным путям. Подразделения полиции на транспорте будут обслуживать различные виды транспорта, включая морские гавани и аэропорты.



Исключение военно-следственных органов из структуры полиции

Также предлагается исключить военно-следственные органы из системы территориальных органов полиции. Это делается для того, чтобы создать более четкую структуру и отделить эти органы в самостоятельное подразделение.

Мнение депутатов

Депутат Жаркынбек Амантайулы отметил, что реорганизация местной полицейской службы является ключевой нормой законопроекта. Он подчеркнул, что многократные реорганизации, начиная с 2018 года, не позволили МПС эффективно выполнять свои функции. Перераспределение обязанностей и передачу функции акимам привело к нарушению принципа единоначалия и разногласиям между руководителями департаментов полиции.

Предложенная реорганизация : Местная полицейская служба будет реорганизована в два новых управления: Управление по профилактике правонарушений и Управление по обеспечению общественной безопасности.



Заключение

Этот законопроект представляет собой значимую реформу в системе органов внутренних дел Казахстана, направленную на оптимизацию работы полиции и повышение ее эффективности. Упразднение МПС и перераспределение функций обеспечат более целенаправленную и скоординированную работу всех подразделений полиции, улучшая взаимодействие с населением и безопасность на местах.