Как гарантировать себе 350 тысяч тенге в месяц после выхода на пенсию в Казахстане

Система пенсионных накоплений в Казахстане основывается на Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ). Однако для того чтобы рассчитывать на достойную пенсию в будущем, казахстанцам придется накопить значительные средства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Кursiv.kz
Как отмечают эксперты, чтобы обеспечить себе пенсию в размере 350 тыс. тенге, необходимо накопить 50 млн тенге. Разберемся, как рассчитываются пенсионные выплаты и что влияет на размер будущих выплат.
Мурат Шарипов, управляющий директор ЕНПФ, пояснил, что размер пенсионных выплат напрямую зависит от суммы накоплений на индивидуальном пенсионном счете. Примерные расчеты таковы:
5 млн тенге на счете обеспечат пенсию 32 тыс. тенге в месяц.
50 млн тенге — это уже 350 тыс. тенге в месяц.
Расчет базируется на том, что накопления в ЕНПФ умножаются на 6,5%. Эта сумма ежегодно индексируется государством на 5%.
Шарипов подчеркнул важность регулярности пенсионных взносов для формирования будущей пенсии. Если человек занимается частным предпринимательством и не делает взносы каждый месяц, его накопления будут значительно ниже, что повлияет на размер пенсии.
Взносы должны быть ежемесячными. Это важно не только для накоплений, но и для начисления стажа, который влияет на размер пенсии.
С 2024 года в Казахстане был введен новый вид пенсионных взносов — взносы работодателей (ОПВР). Эти взносы направлены на компенсацию солидарной пенсии для граждан, не имеющих накоплений до 1998 года. Для них солидарная пенсия не предусмотрена, а ОПВР призваны частично заменить этот механизм.
Ставка по ОПВР будет ежегодно увеличиваться до 5% к 2028 году (в 2025 году она составит 2,5%).
ОПВР должны обеспечить коэффициент замещения дохода в размере 40%. Это означает, что пенсия составит 40% от последнего полученного дохода.
Нацбанк Казахстана также активно работает над увеличением доходности пенсионных накоплений, инвестируя средства в более рискованные инструменты. За последние 10 лет средняя доходность активов ЕНПФ составила 1,16%. Однако регулятор планирует увеличить этот показатель до 2%.
Большая доходность связана с более рисковыми инвестициями, что может привести к волатильности.
Мурат Шарипов отметил, что более 40% накопленных средств в ЕНПФ составляют доходы от инвестиций.
На март 2025 года средний размер совокупной государственной пенсии в Казахстане составляет 143 622 тенге, из которых:
95 963 тенге — солидарная пенсия.
47 659 тенге — базовая пенсия.
Что касается выплат из ЕНПФ, то по итогам января 2025 года средняя пенсия составила 35 523 тенге, а максимальная сумма выплаты достигала 993 040 тенге.
Будущие пенсионеры в Казахстане должны внимательно следить за своими накоплениями и регулярно делать взносы в ЕНПФ. Только в этом случае можно рассчитывать на достойную пенсию, которая будет соответствовать их жизненным стандартам. При этом важно учитывать все составляющие пенсии, включая базовую, солидарную и индивидуальные накопления, а также возможное влияние экономических изменений и инфляции на будущие выплаты.
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