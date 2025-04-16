Как гарантировать себе 350 тысяч тенге в месяц после выхода на пенсию в Казахстане

Система пенсионных накоплений в Казахстане основывается на Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ). Однако для того чтобы рассчитывать на достойную пенсию в будущем, казахстанцам придется накопить значительные средства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Кursiv.kz

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Как отмечают эксперты, чтобы обеспечить себе пенсию в размере 350 тыс. тенге, необходимо накопить 50 млн тенге. Разберемся, как рассчитываются пенсионные выплаты и что влияет на размер будущих выплат.

Как рассчитывается пенсия из ЕНПФ

Мурат Шарипов, управляющий директор ЕНПФ, пояснил, что размер пенсионных выплат напрямую зависит от суммы накоплений на индивидуальном пенсионном счете. Примерные расчеты таковы:

5 млн тенге на счете обеспечат пенсию 32 тыс. тенге в месяц.

50 млн тенге — это уже 350 тыс. тенге в месяц.

Расчет базируется на том, что накопления в ЕНПФ умножаются на 6,5%. Эта сумма ежегодно индексируется государством на 5%.

Роль регулярных взносов и трудового стажа

Шарипов подчеркнул важность регулярности пенсионных взносов для формирования будущей пенсии. Если человек занимается частным предпринимательством и не делает взносы каждый месяц, его накопления будут значительно ниже, что повлияет на размер пенсии.

Взносы должны быть ежемесячными. Это важно не только для накоплений, но и для начисления стажа, который влияет на размер пенсии.

Как меняется система пенсионных взносов

С 2024 года в Казахстане был введен новый вид пенсионных взносов — взносы работодателей (ОПВР). Эти взносы направлены на компенсацию солидарной пенсии для граждан, не имеющих накоплений до 1998 года. Для них солидарная пенсия не предусмотрена, а ОПВР призваны частично заменить этот механизм.

Ставка по ОПВР будет ежегодно увеличиваться до 5% к 2028 году (в 2025 году она составит 2,5%).

ОПВР должны обеспечить коэффициент замещения дохода в размере 40%. Это означает, что пенсия составит 40% от последнего полученного дохода.

Инвестиционная доходность и риски

Нацбанк Казахстана также активно работает над увеличением доходности пенсионных накоплений, инвестируя средства в более рискованные инструменты. За последние 10 лет средняя доходность активов ЕНПФ составила 1,16%. Однако регулятор планирует увеличить этот показатель до 2%.

Большая доходность связана с более рисковыми инвестициями, что может привести к волатильности.

Мурат Шарипов отметил, что более 40% накопленных средств в ЕНПФ составляют доходы от инвестиций.

Средний размер пенсии в Казахстане

На март 2025 года средний размер совокупной государственной пенсии в Казахстане составляет 143 622 тенге, из которых:

95 963 тенге — солидарная пенсия.

47 659 тенге — базовая пенсия.

Что касается выплат из ЕНПФ, то по итогам января 2025 года средняя пенсия составила 35 523 тенге, а максимальная сумма выплаты достигала 993 040 тенге.

Заключение

Будущие пенсионеры в Казахстане должны внимательно следить за своими накоплениями и регулярно делать взносы в ЕНПФ. Только в этом случае можно рассчитывать на достойную пенсию, которая будет соответствовать их жизненным стандартам. При этом важно учитывать все составляющие пенсии, включая базовую, солидарную и индивидуальные накопления, а также возможное влияние экономических изменений и инфляции на будущие выплаты.