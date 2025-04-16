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16.04.2025, 18:38

Госномера на самокатах и велосипедах: Казахстан готовит новые изменения в законе

Новости Казахстана 0 704

16 апреля 2025 года заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов сообщил в кулуарах мажилиса о планах по ужесточению законов, касающихся пользователей самокатов и велосипедистов, сообщает Lada.kz

Фото: ©El.kz/Арман МУХАТОВ
Фото: ©El.kz/Арман МУХАТОВ

Это заявление вызвало обсуждения, так как в последние годы наблюдается рост количества нарушений правил дорожного движения со стороны владельцев электросамокатов, которые часто передвигаются по тротуарам на высокой скорости, что создаёт угрозу для пешеходов.

Причины изменений
Адилов отметил, что работа по совершенствованию законодательства в отношении самокатчиков ведется активно. В числе предложений — внедрение обязательных государственных номеров для самокатов и велосипедов, что аналогично практикам ряда стран, например, Швейцарии. В этой стране на самокатах и велосипедах также установлены госномера. По мнению заместителя министра, такая мера поможет улучшить безопасность и дисциплину среди участников дорожного движения.

Текущее законодательство и новые правила для мопедов
Также стоит напомнить, что с 5 апреля 2025 года в Казахстане вступили в силу новые правила для использования мопедов. Для их эксплуатации требуется выполнение ряда обязательных процедур:

  1. Регистрация в полиции;

  2. Получение водительского удостоверения (категории А1, А или В);

  3. Прохождение технического осмотра;

  4. Оформление страховки гражданской ответственности.

Для регистрации мопеда необходимо представить в специализированный центр обслуживания населения (спецЦОН) следующие документы:

  • Удостоверение личности (можно в электронном виде);

  • Технический паспорт или характеристики мопеда.

Эти изменения имеют целью улучшение контроля над использованием мототранспорта и повышение безопасности на дорогах.

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