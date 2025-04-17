18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
521.67
592.46
6.32
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.04.2025, 19:10

В Госдуме заявили, что стена на границе России и Казахстана будет дороже стены Трампа

Новости Казахстана 0 1 182

Депутат Госдумы Михаил Матвеев прокомментировал возможное строительство стены на границе России с Казахстаном, отметив, что проект будет гораздо дороже, чем аналогичный проект США на границе с Мексикой, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Стена между Россией и Средней Азией: высокая стоимость и геополитические последствия

Матвеев утверждает, что расходы на возведение стены на границе России и Средней Азии могут оказаться не менее значительными, чем стоимость строительства стены на границе США и Мексики. Однако, он подчеркнул, что вряд ли такая стена будет построена, так как она вызывает серьезные геополитические и экономические последствия.

Причины невозможности реализации проекта:

  • Геополитическая ситуация: Россия активно поддерживает страны Средней Азии через экономические льготы, такие как скидки на энергоносители, возможности для трудовой миграции и поддержку региональных экономик.

  • Риски для российско-среднеазиатских отношений: Введение жестких мер, таких как стена или визовый режим, могло бы ухудшить отношения с соседними странами, что крайне важно с точки зрения внешней политики.

Почему Россия не вводит визовый режим с соседними странами

Матвеев также заявил, что Россия не вводит визовый режим для граждан некоторых стран, таких как Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан, чтобы не ухудшить отношения с этими государствами. Это связано с важностью поддержания их многостороннего подхода, в котором они должны восприниматься как пророссийские.

Основные причины отказа от визового режима:

  • Геополитическая важность: Визовый режим с соседями был бы воспринят как сигнал об охлаждении отношений, что нежелательно для поддержания стратегического влияния России в регионе.

  • Риски экстремизма и миграции: Несмотря на угрозы, такие как нелегальная миграция и проникновение экстремизма, Россия предпочитает не предпринимать радикальных шагов.

Страны Средней Азии: Проблемы и противоречия

Депутат также обратил внимание на противоречивую внешнюю политику стран Средней Азии. Несмотря на поддержку России в определенных экономических вопросах, эти государства имеют связи с НАТО и не признают российскую аннексию Крыма.

Противоречия:

  • Военные учения с НАТО: Все страны региона участвуют в совместных военных учениях с членами НАТО, что вызывает обеспокоенность в Москве.

  • Работа биолабораторий: В странах региона работают биолаборатории США, что также вызывает опасения в России.

  • Не признание Крыма: Ни одно из государств Средней Азии не признало Крым частью России, что свидетельствует о политической дистанцированности от России.

Заключение

Матвеев отметил, что геополитические интересы России в регионе часто преобладают над внутренними проблемами, такими как миграционный кризис и недовольство граждан. Это, по его мнению, объясняет, почему Россия закрывает глаза на противоречия в отношениях с соседними странами, несмотря на существующие угрозы для национальной безопасности.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Реконструкция парка «Акбота»: акимат Актау разрабатывает новый проект
Sara19k → Vladimir00- в 60-е???? это же Советский период и 30 лет после голодомора. А это значимые даты в "трагической судьбе империи казахов"! А почему старый проект перестал работать? беляши продают,самокаты…
Береговую линию в Актау хотят очистить от водорослей
Sara19k → ну опять погонят студентов чистить это. Или объявят "всеобщий субботник" за счет бюджетников и "урапатриотов". Смотрите как Сауру ежегодрно чистят "волонтёры", так и здесь будет! Деньги по кармашкам…
Береговую линию в Актау хотят очистить от водорослей
maksimsh → Надо песком засыпать все заводи...очень много уже мокрецов стало, это плотоядные мошки. Боли от укуса нет, но последствия хуже, чем от комаров....Волдырь, который чешется и проходит две недели.
Электричество подано - ГКП «АУЭС» в Актау
maksimsh → Вранье,в 4-ом мкр свет дали в 19 20
В вашу дверь постучали: женщина в Актау просит помощи для брата-инвалида
Apmaxa → Vladimir00, внимательно читайте, эти 20 тысяч собрала у жителей 11 мкр., при чём тут 18 лет? странная женщина, пусть и за эти 20 тысяч спасибо скажет, она что ожидала, что ей все 8 лямов дадут?