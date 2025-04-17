Депутат Госдумы Михаил Матвеев прокомментировал возможное строительство стены на границе России с Казахстаном, отметив, что проект будет гораздо дороже, чем аналогичный проект США на границе с Мексикой, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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Стена между Россией и Средней Азией: высокая стоимость и геополитические последствия

Матвеев утверждает, что расходы на возведение стены на границе России и Средней Азии могут оказаться не менее значительными, чем стоимость строительства стены на границе США и Мексики. Однако, он подчеркнул, что вряд ли такая стена будет построена, так как она вызывает серьезные геополитические и экономические последствия.

Причины невозможности реализации проекта:

Геополитическая ситуация : Россия активно поддерживает страны Средней Азии через экономические льготы, такие как скидки на энергоносители, возможности для трудовой миграции и поддержку региональных экономик.

Риски для российско-среднеазиатских отношений: Введение жестких мер, таких как стена или визовый режим, могло бы ухудшить отношения с соседними странами, что крайне важно с точки зрения внешней политики.

Почему Россия не вводит визовый режим с соседними странами

Матвеев также заявил, что Россия не вводит визовый режим для граждан некоторых стран, таких как Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан, чтобы не ухудшить отношения с этими государствами. Это связано с важностью поддержания их многостороннего подхода, в котором они должны восприниматься как пророссийские.

Основные причины отказа от визового режима:

Геополитическая важность : Визовый режим с соседями был бы воспринят как сигнал об охлаждении отношений, что нежелательно для поддержания стратегического влияния России в регионе.

Риски экстремизма и миграции: Несмотря на угрозы, такие как нелегальная миграция и проникновение экстремизма, Россия предпочитает не предпринимать радикальных шагов.

Страны Средней Азии: Проблемы и противоречия

Депутат также обратил внимание на противоречивую внешнюю политику стран Средней Азии. Несмотря на поддержку России в определенных экономических вопросах, эти государства имеют связи с НАТО и не признают российскую аннексию Крыма.

Противоречия:

Военные учения с НАТО : Все страны региона участвуют в совместных военных учениях с членами НАТО, что вызывает обеспокоенность в Москве.

Работа биолабораторий : В странах региона работают биолаборатории США, что также вызывает опасения в России.

Не признание Крыма: Ни одно из государств Средней Азии не признало Крым частью России, что свидетельствует о политической дистанцированности от России.

Заключение

Матвеев отметил, что геополитические интересы России в регионе часто преобладают над внутренними проблемами, такими как миграционный кризис и недовольство граждан. Это, по его мнению, объясняет, почему Россия закрывает глаза на противоречия в отношениях с соседними странами, несмотря на существующие угрозы для национальной безопасности.