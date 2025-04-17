В Казахстане легализуют производство конопли: что известно о новом законопроекте

Сегодня Мажилис Казахстана одобрил в первом чтении законопроект, который предусматривает легализацию производства конопли для промышленных целей. Этот шаг вызвал ряд вопросов у депутатов, касающихся возможных рисков и контроля со стороны властей, сообщает Lada.kz

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Контроль со стороны МВД

Депутат Никита Шаталов задал вопрос, как МВД будет контролировать оборот промышленной конопли и не приведет ли это к появлению новых дешевых наркотиков на рынке. В ответ и. о. министра внутренних дел Санжар Адилов пояснил, что МВД будет тщательно контролировать весь процесс — от производства до конечной реализации продукции.

Промышленная конопля: что нужно знать

Адилов подчеркнул, что промышленная конопля отличается от марихуаны по содержанию психоактивных веществ. Она практически не содержит тетрагидроканнабинола (ТГК) — вещества, которое вызывает психоактивный эффект. ТГК в промышленной конопле будет составлять всего от 0,1 до 0,3 процента. Эти параметры будут закреплены в нормативных актах.

Разделение промышленной и наркотической конопли

МВД разъяснило, что предлагаемая легализация касается исключительно промышленного производства. Генетически промышленная конопля значительно отличается от марихуаны, и ее выращивание не приведет к распространению наркотиков. Таким образом, речь идет о конопле, которая используется для производства текстиля, строительных материалов и других промышленных товаров.

Законодательная инициатива и поручение правительства

Идея разработки данного законопроекта была предложена на совете по привлечению инвестиций в феврале 2025 года. Правительство поручило МВД подготовить изменения в законодательство для развития каннабисовой промышленности. Поправки уже были согласованы с депутатами и Министерством сельского хозяйства.

Отсутствие интереса со стороны наркоторговцев

Министр внутренних дел отметил, что для наркоторговцев и потребителей наркотиков промышленная конопля не представляет интереса, поскольку она не содержит значительных доз ТГК.