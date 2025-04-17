В Казахстане арестовали мужчину, напавшего на мотоциклиста из России

В Казахстане был арестован мужчина, который 13 апреля напал с ножом на мотоциклиста из России. Как сообщается, инцидент произошел на автозаправочной станции, где подозреваемый нанес россиянину два ножевых ранения. После преступления злоумышленник скрылся в сторону села Мерке, но был задержан и взят под стражу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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Преступление раскрыто быстро, подозреваемого взяли под стражу

По словам заместителя министра внутренних дел Казахстана Санжара Адилова, преступление было раскрыто в кратчайшие сроки. Подозреваемый был помещен в изолятор временного содержания, а во время личного обыска был изъят нож, которым он напал на жертву. В настоящее время он находится под арестом на два месяца по решению суда.

Следствие продолжается

Глава МВД Казахстана отметил, что расследование дела будет продолжаться в тесном сотрудничестве с прокуратурой. Вопрос о дальнейшей квалификации преступления, вероятно, будет решен в ходе расследования, в зависимости от обстоятельств.

Информация от консульства России

16 апреля вице-консул Генерального консульства России в Алматы Чингиз Мухамадеев заявил, что российская дипломатическая миссия в Казахстане осведомлена о происшествии. Он подчеркнул, что дело ведется со стороны казахстанских властей, и оно не будет прекращено, даже если стороны придут к примирению.

Попытки давления на потерпевшего

Адвокат пострадавшего мотоциклиста, Закир Асадов, рассказал, что его клиент был госпитализирован после нападения в районную больницу, где его посетили родственники нападавшего. Они пытались убедить его отказаться от претензий. Однако, несмотря на эти попытки давления, пострадавший продолжил лечение в Алматы. Здесь его вновь нашли родственники подозреваемого, что подтверждает серьезность ситуации.