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16.04.2025, 22:51

В Казахстане ликвидируют девять банков: важная информация для вкладчиков

Новости Казахстана 0 800

В Казахстане продолжается процесс ликвидации девяти коммерческих банков, таких как Tengri Bank, Capital Bank Kazakhstan, AsiaCredit Bank и Банк Астаны. Вкладчики этих банков уже получили более 113 миллиардов тенге в виде компенсаций, но далеко не все успели забрать свои сбережения, сообщает Lada.kz со ссылкой на «24KZ».

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Сроки выплат и условия возврата

Согласно законодательству, вкладчики ликвидируемых банков имеют один год с момента начала выплат, чтобы подать заявление на компенсацию. Однако большинство вкладчиков уже пропустило этот срок. В таких случаях компенсации переводятся на индивидуальные пенсионные счета в Едином Национальном Пенсионном Фонде (ЕНПФ).

Что делать, если срок прошел?

Хотя срок подачи заявления на компенсацию истёк, вкладчики все же имеют шанс вернуть свои деньги, если смогут доказать наличие уважительной причины для пропуска срока. Фонд гарантирования депозитов (КФГД) разъяснил, что для таких случаев предусмотрены определённые условия.

Какие причины считаются уважительными?

Законодательство определяет пять уважительных причин, по которым вкладчик может претендовать на возврат своих средств:

  1. Нахождение за пределами Республики Казахстан;

  2. Прохождение воинской службы;

  3. Пребывание в местах лишения свободы;

  4. Оформление наследства;

  5. Иные обстоятельства, признанные уважительными судом.

Как подтвердить право на выплату?

Чтобы получить компенсацию, вкладчику необходимо подать повторное заявление в КФГД и предоставить документы, подтверждающие наличие уважительной причины. В зависимости от ситуации, документы могут быть следующими:

  • При воинской службе: справка из воинской части;

  • При выезде за границу: копия паспорта с отметками о пересечении границы;

  • При наследовании: свидетельство о вступлении в наследство;

  • При других обстоятельствах: соответствующее судебное постановление.

Как быстро решается вопрос?

Фонд гарантирования депозитов рассматривает обращения вкладчиков в течение пяти рабочих дней. В случае положительного решения деньги будут переведены на банковский счёт заявителя.

Итоги и рекомендации

  • Вкладчики ликвидируемых банков должны поторопиться, если ещё не подали заявление на компенсацию.

  • При наличии уважительных причин можно вернуть деньги, подав повторное заявление с соответствующими документами.

  • Процесс обращения достаточно быстрый — решение принимается в течение пяти рабочих дней.

Не упустите возможность вернуть свои средства, если ваш случай подпадает под законодательные исключения.

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