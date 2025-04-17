Российский бизнес массово покидает Казахстан: причины и последствия

С конца 2022 года количество российских компаний в Казахстане стремительно сокращается. По данным Бюро национальной статистики, на 1 апреля 2025 года в Казахстане зарегистрировано 18,4 тысячи юридических лиц с российским участием — это минимум с 2018 года. В сравнении с началом 2025 года, число таких компаний уменьшилось на 495, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

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Снижение числа российских компаний: ключевые цифры

Это снижение является результатом волны "релокации", которая началась после начала вооружённого конфликта между Россией и Украиной. Однако, к 2025 году, эта волна заметно пошла на спад.

Завершение волны релокации: причины изменений

После бурного роста числа российских компаний в Казахстане в 2022 году, ситуация изменилась. Ранее, на пике релокации, каждый квартал появлялось около 2300 новых российских компаний. Казахстан воспринимался как идеальное место для переезда предпринимателей и бизнеса, в том числе айти-компаний и малого бизнеса.

Однако к 2025 году большинство компаний завершили процесс адаптации, а часть предпринимателей столкнулись с новыми трудностями, такими как изменения в законодательстве и экономической ситуации.

Какие сектора пострадали от сокращения?

Наибольшее сокращение числа компаний затронуло следующие сектора:

Розничная и оптовая торговля: Снижение на 238 компаний, общее количество — 7500 юридических лиц. Информация и связь: Потеря 70 компаний, оставшееся число — 2500 активных юрлиц.

Эти области, в первую очередь ориентированные на малый и средний бизнес, были наиболее активными в процессе релокации после 2022 года.

Приток инвестиций сохраняется, но Россия теряет позиции

Несмотря на отток малых предприятий, Россия по-прежнему остаётся одним из крупнейших иностранных инвесторов в Казахстане. В 2022 году прямые инвестиции из России составили 1,52 млрд долларов США, что обеспечило стране пятое место среди всех стран-инвесторов Казахстана. Основные направления инвестиций — горнодобывающая промышленность, торговля и обрабатывающий сектор.

Для сравнения, общий объём прямых иностранных инвестиций в Казахстан в 2022 году составил 28 млрд долларов, что является рекордным показателем за последние десять лет.

Итоги и последствия

Отток российских компаний из Казахстана сигнализирует о существенных изменениях в экономических и политических отношениях между двумя странами. Несмотря на это, Казахстан остаётся привлекательным для иностранных инвесторов благодаря своим экономическим возможностям и стратегическому положению в Центральной Азии.

В будущем ожидается, что страна будет продолжать привлекать инвестиции, но, возможно, с меньшей долей российской активности, поскольку многие компании уже завершили своё перемещение и адаптацию.