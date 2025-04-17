18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
521.67
592.46
6.32
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.04.2025, 06:50

Российский бизнес массово покидает Казахстан: причины и последствия

Новости Казахстана 0 2 669

С конца 2022 года количество российских компаний в Казахстане стремительно сокращается. По данным Бюро национальной статистики, на 1 апреля 2025 года в Казахстане зарегистрировано 18,4 тысячи юридических лиц с российским участием — это минимум с 2018 года. В сравнении с началом 2025 года, число таких компаний уменьшилось на 495, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

 

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Снижение числа российских компаний: ключевые цифры

Это снижение является результатом волны "релокации", которая началась после начала вооружённого конфликта между Россией и Украиной. Однако, к 2025 году, эта волна заметно пошла на спад.

Завершение волны релокации: причины изменений

После бурного роста числа российских компаний в Казахстане в 2022 году, ситуация изменилась. Ранее, на пике релокации, каждый квартал появлялось около 2300 новых российских компаний. Казахстан воспринимался как идеальное место для переезда предпринимателей и бизнеса, в том числе айти-компаний и малого бизнеса.

Однако к 2025 году большинство компаний завершили процесс адаптации, а часть предпринимателей столкнулись с новыми трудностями, такими как изменения в законодательстве и экономической ситуации.

Какие сектора пострадали от сокращения?

Наибольшее сокращение числа компаний затронуло следующие сектора:

  1. Розничная и оптовая торговля: Снижение на 238 компаний, общее количество — 7500 юридических лиц.

  2. Информация и связь: Потеря 70 компаний, оставшееся число — 2500 активных юрлиц.

Эти области, в первую очередь ориентированные на малый и средний бизнес, были наиболее активными в процессе релокации после 2022 года.

Приток инвестиций сохраняется, но Россия теряет позиции

Несмотря на отток малых предприятий, Россия по-прежнему остаётся одним из крупнейших иностранных инвесторов в Казахстане. В 2022 году прямые инвестиции из России составили 1,52 млрд долларов США, что обеспечило стране пятое место среди всех стран-инвесторов Казахстана. Основные направления инвестиций — горнодобывающая промышленность, торговля и обрабатывающий сектор.

Для сравнения, общий объём прямых иностранных инвестиций в Казахстан в 2022 году составил 28 млрд долларов, что является рекордным показателем за последние десять лет.

Итоги и последствия

Отток российских компаний из Казахстана сигнализирует о существенных изменениях в экономических и политических отношениях между двумя странами. Несмотря на это, Казахстан остаётся привлекательным для иностранных инвесторов благодаря своим экономическим возможностям и стратегическому положению в Центральной Азии.

В будущем ожидается, что страна будет продолжать привлекать инвестиции, но, возможно, с меньшей долей российской активности, поскольку многие компании уже завершили своё перемещение и адаптацию.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Реконструкция парка «Акбота»: акимат Актау разрабатывает новый проект
Sara19k → Vladimir00- в 60-е???? это же Советский период и 30 лет после голодомора. А это значимые даты в "трагической судьбе империи казахов"! А почему старый проект перестал работать? беляши продают,самокаты…
Береговую линию в Актау хотят очистить от водорослей
Sara19k → ну опять погонят студентов чистить это. Или объявят "всеобщий субботник" за счет бюджетников и "урапатриотов". Смотрите как Сауру ежегодрно чистят "волонтёры", так и здесь будет! Деньги по кармашкам…
Береговую линию в Актау хотят очистить от водорослей
maksimsh → Надо песком засыпать все заводи...очень много уже мокрецов стало, это плотоядные мошки. Боли от укуса нет, но последствия хуже, чем от комаров....Волдырь, который чешется и проходит две недели.
Электричество подано - ГКП «АУЭС» в Актау
maksimsh → Вранье,в 4-ом мкр свет дали в 19 20
В вашу дверь постучали: женщина в Актау просит помощи для брата-инвалида
Apmaxa → Vladimir00, внимательно читайте, эти 20 тысяч собрала у жителей 11 мкр., при чём тут 18 лет? странная женщина, пусть и за эти 20 тысяч спасибо скажет, она что ожидала, что ей все 8 лямов дадут?