Что делать с "белыми" долларами: проблема старых банкнот в Казахстане

Казахстанские обменники столкнулись с серьезной проблемой: старые американские доллары, известные в народе как "белые", стали неходовыми для многих обменных пунктов. Эти купюры, выпущенные до 2013 года, часто не принимаются в ряде стран, что вызывает затруднения у граждан и обменных пунктов. Рассмотрим основные аспекты этой проблемы, сообщает Lada.kz со ссылкой на сайт телеканала КТК .

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Причины проблемы с "белыми" долларами

Сложности с обменом: Обменники обязаны принимать старые доллары, но продажи таких купюр сопряжены с трудностями. Эти деньги требуют особой процедуры обмена, что приводит к дополнительным расходам для обменных пунктов. Популярность старых банкнот в Казахстане: В Казахстане многие обменники продолжают работать с "белыми" долларами, несмотря на их ограниченное использование в других странах. Однако процесс их обмена затруднен, поскольку в некоторых странах такие банкноты не принимаются. Экономические санкции и их последствия: В России с 2022 года из-за западных санкций новые доллары не поставляются, и там в основном обращаются старые купюры. Они также часто поступают в Казахстан и другие страны Центральной Азии, создавая дополнительные сложности.

Как решаются проблемы с "белыми" долларами?

Нацбанк и обмен старых банкнот: Национальный банк Казахстана уверяет, что обменники могут продавать старые доллары банкам второго уровня, которые затем передают их в Нацбанк. Это позволяет обменивать такие купюры в США через Федеральную резервную систему. Без комиссии для граждан: Для граждан обмен "белых" долларов в Казахстане осуществляется без комиссии. Однако если человек решит положить их на депозит или текущий счет в банке, то на операции могут быть наложены банковские комиссии. Проблемы с другими странами: В ряде стран, включая Турцию, Таиланд, Египет и Вьетнам, также наблюдаются проблемы с принятием старых долларовых банкнот, что создает дополнительные трудности для туристов и путешественников.

Какие меры предпринимаются в Казахстане?

Разделение долларов по годам выпуска: Ассоциация обменных пунктов Казахстана предложила разделить американские доллары на старые и новые купюры, чтобы решить проблему с курсами обмена и устранить неудобства для клиентов. Прогнозы на будущее: Период параллельного обращения старых и новых купюр в Казахстане постепенно завершится. После этого банки и "Казпочта" будут продолжать обмен старых купюр в течение еще трех лет.

Экспертное мнение

Специалисты утверждают, что старые доллары уступают современным по техническим характеристикам, таким как водяные знаки и элементы безопасности. Однако как платежные средства они по-прежнему принимаются наравне с новыми купюрами.

Проблемы в других странах

В Таджикистане проблема "белых" долларов стала эпидемией. Местные обменники отказываются принимать купюры, выпущенные в период с 1996 по 2006 год, из-за высокого уровня подделок.

В 13 странах, включая Россию, Турцию и Таиланд, путешественникам могут возникнуть трудности с обменом старых долларов.

Заключение

Проблемы с "белыми" долларами остаются актуальными в Казахстане и других странах Центральной Азии. Национальный банк и обменные пункты продолжают работать над решениями, чтобы облегчить процесс обмена этих купюр для граждан. Тем не менее, важно помнить, что при путешествиях за границу стоит заранее позаботиться о конвертации старых долларовых банкнот, чтобы избежать неудобств.