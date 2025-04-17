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17.04.2025, 07:42

Подделка медицинских справок станет невозможной для казахстанцев

Новости Казахстана 0 473

Казахстан вступает в новую эру цифровой медицины, где медсправки и другие важные документы переходят в электронный формат. Этот шаг не только ускорит процессы получения медицинских справок, но и сделает их подделку значительно сложнее. В 2025 году более восьми популярных типов справок будут доступны исключительно в цифровом виде, сообщает Lada.kz

 

 

Фото: pixabay
Фото: pixabay

С начала 2024 года в Казахстане уже оцифровано более 4,3 миллиона больничных листов. Министерство здравоохранения обещает, что к 1 июня 2025 года восемь самых востребованных справок перейдут в онлайн-формат, что значительно упростит жизнь казахстанцам.

Справки, которые можно будет забыть в бумажном виде:

  • Больничный лист – теперь его можно отправить через специальное приложение.

  • Справка для водительских прав (форма 073/у).

  • Справка для санатория.

  • Разрешение на оружие.

  • Паспорт здоровья ребенка.

  • Заключение врачебной комиссии и другие необходимые формы.

Почему электронные справки — это лучше, чем бумажные?

  1. Удобство: Справки теперь можно получить и отправить через мобильное приложение, что избавит от необходимости стоять в длинных очередях в поликлиниках.

  2. Безопасность: Электронные справки невозможно подделать, поскольку они будут храниться в защищенной цифровой системе.

  3. Экономия времени: Удобство использования мобильных сервисов сэкономит время как для пациентов, так и для медицинского персонала.

Как теперь будет работать больничный лист?

С введением электронных справок информация о вашем больничном листе будет автоматически отправляться работодателю через портал hr.enbek.kz. Это избавит вас от необходимости объяснять начальству причину отсутствия на работе. Все данные будут отображаться в приложении Enbek HR, где можно не только отправить больничный, но и отслеживать его статус.

Минтруд пояснил, что бумажные справки будут оставаться действительными еще какое-то время, но постепенно их роль будет сводиться к минимуму. Переход к электронным медсправкам будет плавным, и все смогут адаптироваться к нововведениям.

Советы для казахстанцев по адаптации к электронным медсправкам

  • Следите за обновлениями в Enbek HR: Убедитесь, что у вас есть доступ к порталу hr.enbek.kz для отправки больничного листа. Это поможет избежать использования бумажных справок.

  • Проверяйте электронные справки через Госуслуги: Все справки будут храниться в электронном формате, и их можно будет легко проверить через портал Госуслуг или мобильное приложение.

  • Актуализируйте медицинские данные: Чтобы избежать проблем с запросом справок, регулярно обновляйте информацию о своем здоровье в приложении или на портале.

  • Обратите внимание на безопасность: Электронные справки защищены от подделки, но важно всегда удостоверяться в безопасности ваших данных и использовать официальные каналы для их передачи.

Эти изменения обеспечат не только удобство, но и безопасность при работе с медицинскими документами, что сделает систему более прозрачной и надежной.

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