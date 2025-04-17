Кулинарный эксперимент с бешбармаком вызвал скандал среди казахов: что не так с новым рецептом?

В Казахстане разгорелся кулинарный скандал после того, как популярный блогер представил свою интерпретацию национального блюда — бешбармака. Видео с необычным рецептом вызвало бурную дискуссию в социальных сетях, где казахстанцы выразили своё недовольство, сообщает Lada.kz со ссылкой на Offside.kz.

Фото: ru.pinterest.com

Что произошло: кулинарный эксперимент или кулинарный конфликт?

Блогер, который имеет более 600 тысяч подписчиков на своём аккаунте, опубликовал видео, в котором продемонстрировал, как готовит бешбармак с «креативными» изменениями. Вскоре ролик стал вирусным, набрав более 1,2 миллиона просмотров и вызвав более 2700 комментариев.

Что изменил блогер в классическом рецепте бешбармака?

На первый взгляд, изменений было немного, однако каждый из них оказался значительным для аудитории. Вот основные отступления от традиционного рецепта:

Лавровый лист и укроп были добавлены в блюдо, что резко контрастирует с классическим рецептом.

Уксус стал частью ингредиентов, что вызвало ещё большее недовольство.

Тесто было отварено не в бульоне, как положено, а в воде.

Эти изменения, пусть и незначительные на первый взгляд, стали основным поводом для критики.

Реакция пользователей: культурный шок и ирония

Пользователи соцсетей активно обсуждали «альтернативный бешбармак», и мнения разделились. Среди наиболее ярких комментариев можно выделить:

«Извините, но это травма для всех казахов».

«Казахи дружно покинули чат».

«Теперь мы понимаем итальянцев, когда они видят, как мы готовим пиццу».

Некоторые пользователи сравнивали этот опыт с нарушением священных канонов:

«Бешбармак — это ритуал, а не эксперимент».

«Это как если бы борщ сварили без свеклы».

В поисках компромисса: что говорят сторонники изменений?

Тем не менее, нашлись и те, кто высказал более умеренные мнения:

Некоторые подчеркнули, что кулинарные традиции могут отличаться у разных народов и в разных регионах. Например, у башкир, татар, туркменов или узбеков.

Другие отметили, что в видео блогер аккуратно подошёл к процессу, проявив уважение к традиции, и что сама домашняя жайма в ролике действительно была вкусной.

Итоги: разрыв традиции или новое восприятие?

Этот случай продемонстрировал, насколько важными для казахстанцев являются кулинарные традиции, и как креативные изменения могут вызвать бурную реакцию. Несмотря на критику, возможно, это событие откроет новые горизонты для кулинарных экспериментов в Казахстане, где такие традиции, как бешбармак, остаются важной частью национальной идентичности.