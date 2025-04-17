Штрафы за сдачу ипотечной квартиры в аренду: что нужно знать казахстанцам

В последние годы покупка жилья в Казахстане становится всё более дорогой, и для многих граждан решение об ипотечном кредите становится единственным выходом. Однако встает вопрос: можно ли сдавать ипотечную квартиру в аренду без последствий? Важно понимать, что такой бизнес возможен только с разрешения банка, иначе можно столкнуться со штрафами. Рассмотрим подробности, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Влияние ипотеки на право сдачи квартиры в аренду

Хотя заемщик является собственником купленной в ипотеку квартиры, она находится в залоге у банка. Это означает, что любые действия с недвижимостью, которые могут повлиять на её стоимость, должны быть согласованы с банком. К таким действиям относится не только перепланировка или продажа квартиры, но и её сдача в аренду.

Залоговое имущество : Квартира в ипотеке является залогом для банка.

Привлечение банка: Для серьезных действий с залоговой недвижимостью нужно согласие банка.

Что говорит договор залога

Право сдавать ипотечную квартиру в аренду зависит от условий, прописанных в договоре залога:

Запрещено сдавать без согласия банка : В договоре может быть указано, что сдача квартиры в аренду возможна только с разрешения банка.

Отсутствие ограничений: Если в договоре ничего не сказано о запрете или разрешении, заемщик имеет полное право сдавать квартиру в аренду без уведомления банка.

Разрешение на сдачу квартиры в аренду

Если в договоре залога указано, что аренда возможна только с согласия банка, то заемщику необходимо запросить это разрешение. Процесс выглядит следующим образом:

Подача заявления : Заявление подается в свободной форме, указываются личные данные и номера договоров займа и залога.

Способы подачи : Заявление можно подать в отделении банка или онлайн через мобильное приложение.

Срок ответа: Ответ на запрос обычно приходит в течение 15 дней.

Штраф за сдачу без разрешения

Несмотря на то, что банки часто идут навстречу заемщикам и разрешают сдавать квартиры в аренду, сдача без их разрешения может привести к штрафу. Размер штрафа обычно фиксирован и зависит от условий договора.

Права арендаторов

Арендаторы, несмотря на то что фактически оплачивают ипотеку владельца квартиры, не приобретают прав на недвижимость. Их права ограничиваются сроком аренды и обязательством по своевременной оплате:

Прописка : Арендаторы могут оформить временную прописку, которая по закону обязательна для долгосрочного проживания.

Отсутствие прав на собственность: Арендаторы не могут претендовать на квартиру, а только на право проживания.

Заключение

Сдача ипотечной квартиры в аренду возможна, но требует соблюдения определенных условий, прежде всего получения разрешения банка. Важно внимательно изучать договор залога и соблюдать все требования, чтобы избежать штрафов.