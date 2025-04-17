Казахстанцам разрешили использовать пенсионные накопления на стоматологию и лечение детей

Министр здравоохранения Казахстана утвердила изменения в правилах использования пенсионных накоплений для лечения. Теперь граждане могут оплачивать стоматологические услуги и медицинские процедуры для детей с помощью своих единовременных пенсионных выплат. Изменения вступают в силу с 27 апреля 2025 года, сообщает Lada.kz
Для использования пенсионных накоплений на лечение необходимо пройти несколько этапов:
Запрос информации о накоплениях: Заявитель (или его законный представитель) должен получить данные о сумме пенсионных накоплений, доступных для изъятия, в Едином национальном пенсионном фонде (ЕНПФ).
Электронное заявление: Через личный кабинет на интернет-ресурсе уполномоченного оператора заполняется электронное заявление с указанием суммы и цели использования выплат. Заявление подписывается с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП).
Соглашение об уступке выплат: В случае, если пенсионные накопления использует супруг или близкий родственник, необходимо заключить соглашение об уступке выплат, удостоверенное ЭЦП.
Согласно поправкам, пенсионные накопления могут быть использованы для оплаты медицинских услуг, в том числе стоматологического лечения, для несовершеннолетних детей.
Для этого законный представитель ребенка подает заявление в личном кабинете и выбирает медицинскую организацию (в том числе зарубежную).
Далее необходимо пройти процедуру получения заключения врачебно-консультативной комиссии (ВКК).
Стоматологические услуги также можно оплачивать через единовременные пенсионные выплаты. Включение стоматологии в перечень услуг потребовало нескольких важных изменений в правилах.
Предварительное заключение ВКК: Для получения стоматологических услуг, таких как дентальная имплантация или протезирование, пациент должен предоставить медицинские документы, включая рентген-снимки, план обследования и лицензии медицинской клиники.
Процедура имплантации: Если предполагается установка имплантов, необходимо получить два заключения ВКК — до начала лечения и перед установкой ортопедической конструкции.
Протезирование: Для протезирования зубов также требуется два этапа заключения ВКК — до начала протезирования и перед установкой протезов.
План обследования, рентген-снимки (панорамные или 3D).
Лицензия стоматологической клиники.
Заключение ВКК с медицинскими показаниями.
После получения заключения ВКК получатель или его законный представитель заключает договор с медицинской организацией (в том числе зарубежной) и прикрепляет сканированные копии договора и счета в личном кабинете.
Дентальная имплантация: Для имплантации составляется план лечения, разделенный на два этапа: хирургический (имплантация) и ортопедический (установка конструкций на имплантах).
Протезирование: При установке съемных и несъемных зубных протезов оплата производится на два этапа: до начала протезирования и перед установкой протезов.
После заключения договора уполномоченный оператор производит перевод средств на счет медицинской организации в течение 5 рабочих дней. Важно, чтобы все документы, включая заключение ВКК и договор с медицинской организацией, соответствовали целям использования единовременных пенсионных выплат.
Для подтверждения целевого использования пенсионных накоплений на лечение необходимо предоставить следующие документы:
Заключение ВКК (форма 026/у).
Договор об оказании медицинских услуг.
В случае лечения за рубежом — договор с медицинской организацией и счет на оплату.
Если документы не соответствуют требованиям, средства будут возвращены в ЕНПФ в течение 45 рабочих дней. В случае лечения за рубежом также может быть произведен возврат в иностранной валюте с учетом курсовой разницы.
Лечение орфанных заболеваний, включая лекарственное обеспечение и диагностические исследования.
Стоматологические услуги (протезирование и имплантация).
Реконструктивные операции (пластические).
Радионуклидная терапия и радиохирургические процедуры (например, гамма-нож, кибернож).
Протонная терапия.
Офтальмологические услуги (лазерная коррекция зрения и кросслинкинг роговичного коллагена).
Эти изменения направлены на расширение возможностей использования пенсионных накоплений для улучшения здоровья граждан, включая стоматологическое лечение и лечение детей.
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