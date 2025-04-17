Казахстанцам разрешили использовать пенсионные накопления на стоматологию и лечение детей

Министр здравоохранения Казахстана утвердила изменения в правилах использования пенсионных накоплений для лечения. Теперь граждане могут оплачивать стоматологические услуги и медицинские процедуры для детей с помощью своих единовременных пенсионных выплат. Изменения вступают в силу с 27 апреля 2025 года, сообщает Lada.kz

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Процесс получения единовременных пенсионных выплат на лечение

Для использования пенсионных накоплений на лечение необходимо пройти несколько этапов:

Запрос информации о накоплениях : Заявитель (или его законный представитель) должен получить данные о сумме пенсионных накоплений, доступных для изъятия, в Едином национальном пенсионном фонде (ЕНПФ).

Электронное заявление : Через личный кабинет на интернет-ресурсе уполномоченного оператора заполняется электронное заявление с указанием суммы и цели использования выплат. Заявление подписывается с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Соглашение об уступке выплат: В случае, если пенсионные накопления использует супруг или близкий родственник, необходимо заключить соглашение об уступке выплат, удостоверенное ЭЦП.

Использование пенсионных накоплений на лечение детей

Согласно поправкам, пенсионные накопления могут быть использованы для оплаты медицинских услуг, в том числе стоматологического лечения, для несовершеннолетних детей.

Для этого законный представитель ребенка подает заявление в личном кабинете и выбирает медицинскую организацию (в том числе зарубежную).

Далее необходимо пройти процедуру получения заключения врачебно-консультативной комиссии (ВКК).

Стоматологические услуги за счет пенсионных накоплений

Стоматологические услуги также можно оплачивать через единовременные пенсионные выплаты. Включение стоматологии в перечень услуг потребовало нескольких важных изменений в правилах.

Этапы получения стоматологических услуг:

Предварительное заключение ВКК : Для получения стоматологических услуг, таких как дентальная имплантация или протезирование, пациент должен предоставить медицинские документы, включая рентген-снимки, план обследования и лицензии медицинской клиники.

Процедура имплантации : Если предполагается установка имплантов, необходимо получить два заключения ВКК — до начала лечения и перед установкой ортопедической конструкции.

Протезирование: Для протезирования зубов также требуется два этапа заключения ВКК — до начала протезирования и перед установкой протезов.

Документы, необходимые для получения стоматологических услуг:

План обследования, рентген-снимки (панорамные или 3D).

Лицензия стоматологической клиники.

Заключение ВКК с медицинскими показаниями.

Оплата и заключение договора с медицинской организацией

После получения заключения ВКК получатель или его законный представитель заключает договор с медицинской организацией (в том числе зарубежной) и прикрепляет сканированные копии договора и счета в личном кабинете.

Дентальная имплантация : Для имплантации составляется план лечения, разделенный на два этапа: хирургический (имплантация) и ортопедический (установка конструкций на имплантах).

Протезирование: При установке съемных и несъемных зубных протезов оплата производится на два этапа: до начала протезирования и перед установкой протезов.

Порядок перевода средств и подтверждение целевого использования

После заключения договора уполномоченный оператор производит перевод средств на счет медицинской организации в течение 5 рабочих дней. Важно, чтобы все документы, включая заключение ВКК и договор с медицинской организацией, соответствовали целям использования единовременных пенсионных выплат.

Документы, подтверждающие целевое использование средств

Для подтверждения целевого использования пенсионных накоплений на лечение необходимо предоставить следующие документы:

Заключение ВКК (форма 026/у).

Договор об оказании медицинских услуг.

В случае лечения за рубежом — договор с медицинской организацией и счет на оплату.

Возврат средств в случае несоответствия целям

Если документы не соответствуют требованиям, средства будут возвращены в ЕНПФ в течение 45 рабочих дней. В случае лечения за рубежом также может быть произведен возврат в иностранной валюте с учетом курсовой разницы.

Перечень медицинских услуг, которые можно оплатить пенсионными накоплениями

Лечение орфанных заболеваний, включая лекарственное обеспечение и диагностические исследования.

Стоматологические услуги (протезирование и имплантация).

Реконструктивные операции (пластические).

Радионуклидная терапия и радиохирургические процедуры (например, гамма-нож, кибернож).

Протонная терапия.

Офтальмологические услуги (лазерная коррекция зрения и кросслинкинг роговичного коллагена).

Эти изменения направлены на расширение возможностей использования пенсионных накоплений для улучшения здоровья граждан, включая стоматологическое лечение и лечение детей.