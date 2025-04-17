Теперь проще: казахстанцам открыли новые пути для поездок в Россию и Беларусь

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сообщила о важном изменении в правилах перемещения граждан государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) через российско-белорусскую границу. Теперь граждане Казахстана, Армении и Кыргызстана могут воспользоваться более удобными маршрутами для поездок между Россией и Беларусью, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Соглашение, улучшившее мобильность граждан ЕАЭС

Дата вступления в силу соглашения

11 января 2025 года вступило в силу Соглашение между правительствами России и Беларуси о взаимном признании виз и других вопросов, связанных с въездом иностранных граждан в государства – участники Договора о создании Союзного государства. Преимущества нового соглашения

Ранее граждане Армении, Казахстана и Кыргызстана могли пересекать границу только воздушным транспортом, что было неудобно и не всегда экономически выгодно. Теперь они могут использовать автомобильный и железнодорожный транспорт, что значительно упрощает перемещения. Участки, доступные для движения

Соглашение предусматривает использование шести участков для международных железнодорожных и автомобильных сообщений, которые стали доступными для граждан указанных стран.

Влияние на внутренний рынок и туризм

ЕЭК уверена, что устранение этого барьера положительно скажется на реализации свободы передвижения и окажет влияние на внутренний туризм внутри ЕАЭС. Варос Симонян, министр по внутренним рынкам, отметил, что «свободное перемещение лиц и трудовых ресурсов между странами будет способствовать их дальнейшему развитию».

Поддержка интеграции в рамках ЕАЭС

Президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев, в 2023 году в ходе Евразийского экономического форума в Москве отметил, что союзное государство России и Беларуси имеет особый уровень интеграции. Однако важно учитывать и другие уровни взаимодействия, такие как Казахстан, Кыргызстан и Армения, для дальнейшего укрепления экономического и социального единства.

Заключение

Упрощение условий для перемещения граждан между Россией и Беларусью через автомобильный и железнодорожный транспорт подчеркивает важность дальнейшей интеграции в рамках ЕАЭС. Это нововведение открывает новые возможности для граждан и способствует развитию сотрудничества в союзе.