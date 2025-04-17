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17.04.2025, 11:04

Обязательное страхование жилья: сколько казахстанцам предстоит заплатить?

Новости Казахстана 0 344

В Казахстане рассматривается введение обязательного страхования жилья от стихийных бедствий, таких как землетрясения, наводнения, паводки и лесные пожары. Подробности новой инициативы представлены в документе, разработанном Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Основные цели инициативы

  • Обязательное страхование жилья: Этот шаг направлен на защиту населения от рисков, связанных с природными катастрофами.

  • Государственная страховая организация: Предлагается создание единого оператора, который будет собирать страховые взносы и выплачивать компенсации пострадавшим.

Как будет работать система?

  • Ключевые риски: Страхование покроет ущерб, причинённый природными бедствиями, такими как:

    • землетрясения;

    • наводнения;

    • паводки;

    • природные лесные пожары.

  • Государственное участие: Планируется создание государственной страховой организации, которая будет аккумулировать средства от страховых взносов и обеспечивать первые выплаты пострадавшим.

  • Перестрахование рисков: Страховые риски будут передаваться на перестрахование, что добавит устойчивости и безопасности системе.

Дифференциация стоимости страхования

  • Премия и доступность: Страховая премия будет дифференцирована в зависимости от уровня подверженности региона рискам стихийных бедствий. Стоимость страховки составит от 1 до 20 тыс. тенге, что приближено к сумме имущественного налога.

  • Региональные различия: Стоимость страховки будет варьироваться в зависимости от географического расположения и степени уязвимости территории к природным катастрофам.

Механизм выплат

  • Первоначальные выплаты: В первые годы выплаты будут направлены на покрытие первоочередных нужд пострадавших, таких как восстановление утраченного имущества и покупка необходимых вещей. На начальном этапе размер выплаты составит 500-кратную сумму уплаченной премии.

    • Пример: при уплате премии в 1 тыс. тенге, выплата составит 500 тыс. тенге; при 20 тыс. тенге – 10 млн тенге.

  • Долгосрочные выплаты: По мере накопления средств в страховой системе, выплаты будут направляться на восстановление или покупку нового жилья.

Этапы внедрения

  • Первая фаза: В первые три года система будет покрывать только расходы на первоочередные нужды.

  • Будущее развитие: После этого, по мере накопления средств, будут возмещаться расходы на ремонт и реконструкцию жилья, а также на покупку нового жилья для пострадавших.

  • Прогнозы: Ожидается, что к моменту принятия закона и его реализации, за пять лет количество застрахованных домов может достичь 700 тыс. единиц.

Роль частных страховых компаний

  • Подключение частников: Для максимального охвата населения, планируется привлечь частные страховые компании для сбора взносов, информирования граждан и разъяснения условий обязательного страхования.

Заключение

Обязательное страхование жилья от природных катастроф – это важный шаг к укреплению социальной защиты населения Казахстана. Внедрение этой системы обеспечит более эффективную помощь пострадавшим и позволит гражданам чувствовать себя защищёнными в случае непредвиденных бедствий.

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