Обязательное страхование жилья: сколько казахстанцам предстоит заплатить?

Государственная страховая организация : Предлагается создание единого оператора, который будет собирать страховые взносы и выплачивать компенсации пострадавшим.

Обязательное страхование жилья : Этот шаг направлен на защиту населения от рисков, связанных с природными катастрофами.

Перестрахование рисков : Страховые риски будут передаваться на перестрахование, что добавит устойчивости и безопасности системе.

Государственное участие : Планируется создание государственной страховой организации, которая будет аккумулировать средства от страховых взносов и обеспечивать первые выплаты пострадавшим.

Региональные различия : Стоимость страховки будет варьироваться в зависимости от географического расположения и степени уязвимости территории к природным катастрофам.

Премия и доступность : Страховая премия будет дифференцирована в зависимости от уровня подверженности региона рискам стихийных бедствий. Стоимость страховки составит от 1 до 20 тыс. тенге, что приближено к сумме имущественного налога.

Долгосрочные выплаты : По мере накопления средств в страховой системе, выплаты будут направляться на восстановление или покупку нового жилья.

Пример: при уплате премии в 1 тыс. тенге, выплата составит 500 тыс. тенге; при 20 тыс. тенге – 10 млн тенге.

Первоначальные выплаты : В первые годы выплаты будут направлены на покрытие первоочередных нужд пострадавших, таких как восстановление утраченного имущества и покупка необходимых вещей. На начальном этапе размер выплаты составит 500-кратную сумму уплаченной премии.

Первая фаза: В первые три года система будет покрывать только расходы на первоочередные нужды.

Будущее развитие: После этого, по мере накопления средств, будут возмещаться расходы на ремонт и реконструкцию жилья, а также на покупку нового жилья для пострадавших.