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17.04.2025, 11:33

Казахстан готовит новые способы защиты пенсионных накоплений с помощью США

Новости Казахстана 0 433

Национальный банк Казахстана ищет новый способ защиты пенсионных накоплений от инфляции. В рамках этой инициативы рассматривается возможность инвестировать часть средств в специальные государственные облигации США. Как это повлияет на будущие пенсии казахстанцев и их доходы?, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Особенность облигаций США заключается в том, что их номинальная стоимость и проценты пересчитываются в зависимости от официального уровня инфляции в США. Если инфляция растет, доходность этих облигаций также увеличивается, что защищает пенсионные средства от обесценивания.

Как отметил Нуржан Турсунханов, представитель Национального банка:

“Сейчас мы активно занимаемся этим вопросом. Не исключаю, что после имплементации этой инициативы в Нацфонд в течение текущего года мы рассмотрим похожий инструмент и для пенсионных активов.”

Этот шаг может стать важным шагом для создания долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы Казахстана.

Какие ещё изменения планирует Нацбанк?

На данный момент около 60% пенсионных накоплений казахстанцев инвестированы в тенговые инструменты, включая государственные и банковские облигации. Национальный банк уже использует облигации с доходностью, привязанной к уровню инфляции в Казахстане. В прошлом году в эти бумаги было вложено 220 млрд тенге пенсионных средств. В 2026 году планируется инвестировать ещё 500 млрд тенге в аналогичные инструменты.

Другие инициативы Нацбанка:

  • Инвестиции в банковские облигации: более 220 млрд тенге в прошлом году.

  • Планирование будущих вложений: 500 млрд тенге в 2026 году.

Это позволяет не только укрепить финансовую устойчивость пенсионной системы, но и защитить накопления от девальвации.

Как это повлияет на будущую пенсию казахстанцев?

Использование таких инструментов, как облигации, привязанные к инфляции, обеспечит долгосрочную защиту накоплений и поможет получить стабильный доход. Это, в свою очередь, может повлиять на уровень будущих пенсионных выплат, сделав их более предсказуемыми и защищёнными от инфляционных колебаний.

Возможные преимущества для будущих пенсионеров:

  • Сохранение реальной стоимости накоплений.

  • Стремление к долгосрочной финансовой стабильности.

  • Предсказуемость и защита от инфляции.

Таким образом, использование облигаций США и других инструментов, связанных с инфляцией, может стать важной частью стратегии по укреплению пенсионной системы и обеспечению достойных выплат для казахстанцев в будущем.

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