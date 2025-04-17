18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
521.67
592.46
6.32
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.04.2025, 11:53

Отказ в посадке на авиарейс теперь обойдется в 196 600 тенге: новый штраф появился в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 501

С 17 апреля 2025 года в Казахстане вводится ответственность за овербукинг на внутренних авиарейсах. Эта мера была предложена Главной транспортной прокуратурой РК, чтобы снизить негативные последствия для пассажиров, столкнувшихся с отказом в посадке при наличии билета, сообщает Lada.kz

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Что такое овербукинг?

Овербукинг — это практика, когда авиакомпании продают больше билетов, чем мест в самолете. Эта методика применяется для того, чтобы компенсировать вероятность неявки пассажиров на рейс. Однако если все пассажиры прибывают на посадку, авиакомпании могут столкнуться с проблемой: мест не хватает, и часть клиентов не может попасть на борт.

Почему введение ответственности стало необходимым?

  • В Казахстане овербукинг использовался на некоторых популярных рейсах, особенно в праздничные и выходные дни.

  • Пассажиры, имея на руках оплаченные билеты, нередко сталкивались с отказом в посадке, что вызвало общественное недовольство.

  • До сих пор ответственность за овербукинг была предусмотрена только для международных рейсов.

Что изменится с новой нормой?

  • Внесение изменений в Кодекс РК об административных правонарушениях теперь предусматривает ответственность за овербукинг и на внутренних рейсах.

  • Авиаперевозчики, нарушившие правила перевозки пассажиров на внутренних рейсах, будут оштрафованы на 50 МРП (196 600 тенге).

Пример инцидента с отказом в посадке

В августе 2024 года казахстанская семья столкнулась с отказом в посадке на рейс FlyArystan. 12-летняя девочка, летевшая из США через Астану в Уральск, не смогла попасть на борт, в то время как ее сестра с группой улетела без нее. Этот инцидент стал поводом для привлечения авиакомпании к ответственности.

Заключение:

Нововведение направлено на усиление контроля за деятельностью авиакомпаний и защиту прав пассажиров. Теперь, при наличии билета, пассажиры не столкнутся с отказом в посадке из-за практики овербукинга, что должно повысить доверие к авиаперевозкам в Казахстане.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Реконструкция парка «Акбота»: акимат Актау разрабатывает новый проект
Sara19k → Vladimir00- в 60-е???? это же Советский период и 30 лет после голодомора. А это значимые даты в "трагической судьбе империи казахов"! А почему старый проект перестал работать? беляши продают,самокаты…
Береговую линию в Актау хотят очистить от водорослей
Sara19k → ну опять погонят студентов чистить это. Или объявят "всеобщий субботник" за счет бюджетников и "урапатриотов". Смотрите как Сауру ежегодрно чистят "волонтёры", так и здесь будет! Деньги по кармашкам…
Береговую линию в Актау хотят очистить от водорослей
maksimsh → Надо песком засыпать все заводи...очень много уже мокрецов стало, это плотоядные мошки. Боли от укуса нет, но последствия хуже, чем от комаров....Волдырь, который чешется и проходит две недели.
Электричество подано - ГКП «АУЭС» в Актау
maksimsh → Вранье,в 4-ом мкр свет дали в 19 20
В вашу дверь постучали: женщина в Актау просит помощи для брата-инвалида
Apmaxa → Vladimir00, внимательно читайте, эти 20 тысяч собрала у жителей 11 мкр., при чём тут 18 лет? странная женщина, пусть и за эти 20 тысяч спасибо скажет, она что ожидала, что ей все 8 лямов дадут?