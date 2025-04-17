Отказ в посадке на авиарейс теперь обойдется в 196 600 тенге: новый штраф появился в Казахстане

С 17 апреля 2025 года в Казахстане вводится ответственность за овербукинг на внутренних авиарейсах. Эта мера была предложена Главной транспортной прокуратурой РК, чтобы снизить негативные последствия для пассажиров, столкнувшихся с отказом в посадке при наличии билета, сообщает Lada.kz

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Что такое овербукинг?

Овербукинг — это практика, когда авиакомпании продают больше билетов, чем мест в самолете. Эта методика применяется для того, чтобы компенсировать вероятность неявки пассажиров на рейс. Однако если все пассажиры прибывают на посадку, авиакомпании могут столкнуться с проблемой: мест не хватает, и часть клиентов не может попасть на борт.

Почему введение ответственности стало необходимым?

В Казахстане овербукинг использовался на некоторых популярных рейсах, особенно в праздничные и выходные дни.

Пассажиры, имея на руках оплаченные билеты, нередко сталкивались с отказом в посадке, что вызвало общественное недовольство.

До сих пор ответственность за овербукинг была предусмотрена только для международных рейсов.

Что изменится с новой нормой?

Внесение изменений в Кодекс РК об административных правонарушениях теперь предусматривает ответственность за овербукинг и на внутренних рейсах.

Авиаперевозчики, нарушившие правила перевозки пассажиров на внутренних рейсах, будут оштрафованы на 50 МРП (196 600 тенге).

Пример инцидента с отказом в посадке

В августе 2024 года казахстанская семья столкнулась с отказом в посадке на рейс FlyArystan. 12-летняя девочка, летевшая из США через Астану в Уральск, не смогла попасть на борт, в то время как ее сестра с группой улетела без нее. Этот инцидент стал поводом для привлечения авиакомпании к ответственности.

Заключение:

Нововведение направлено на усиление контроля за деятельностью авиакомпаний и защиту прав пассажиров. Теперь, при наличии билета, пассажиры не столкнутся с отказом в посадке из-за практики овербукинга, что должно повысить доверие к авиаперевозкам в Казахстане.