Последний путь за деньги: сколько казахстанцы платят за похороны в 2025 году

Вопрос стоимости погребения в Казахстане остается актуальным, особенно на фоне предложения сенатора Андрея Лукина о возможном исключении кладбищ и ритуальных услуг из процесса приватизации. Это поднимет дискуссию о контроле за этим чувствительным рынком и о том, сколько казахстанцам придется платить за прощание с близкими, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz
Предложение Андрея Лукина заключается в том, чтобы сохранить кладбища и ритуальные услуги в государственном секторе, а не передавать их в частные руки. По его мнению, приватизация этих объектов может привести к негативным последствиям, таким как:
Завышение стоимости участков для захоронений и ритуальных услуг.
Ограничение доступа к могилам для родственников усопших.
Нарушение традиций и религиозных обрядов, ухудшение качества ухода за территориями.
Лукин напомнил, что государство бесплатно выделяет участки для захоронений площадью не менее 6 кв. м на каждого умершего, что является важным аспектом в регулировании цен.
Рынок ритуальных услуг в Казахстане продолжает дорожать, несмотря на существующие государственные меры. За последний год цены выросли на 13%, а в некоторых областях — значительно больше:
Западно-Казахстанская область — рост на 39,4%.
Абайская область — увеличение на 30,5%.
Астана — повышение на 30,3%.
В крупных городах Казахстана стоимость погребения зависит от выбранного пакета услуг. Вот примерные цены:
Бюджетные похороны: от 160 тыс. тенге (включают гроб, крест, церковную лампаду, транспортировку и документы).
Дорогие похороны: до 400 тыс. тенге (премиальный гроб, вышитое покрывало и улучшенные атрибуты).
Гробы: от 15 тыс. тенге за "социальный" вариант до 250 тыс. тенге за элитный.
Венки: от 3 500 до 30 тыс. тенге.
Траурные ленты: от 1 тыс. до 2 тыс. тенге.
Катафалк: 25-35 тыс. тенге.
Церковные наборы: от 2 500 до 4 тыс. тенге.
Покрывала и подушки: от 3 тыс. до 15 тыс. тенге.
Эконом-похороны: минимальная стоимость — 90 тыс. тенге.
Элитные похороны: стоимость может достигать 500 тыс. тенге и выше.
В зависимости от религиозных обычаев, стоимость похорон может варьироваться:
Мусульманские похороны: от 45 тыс. тенге и выше. Стоимость включает аренду носилок, омовение, копку могилы и прочее.
Православные похороны: от 90 тыс. тенге.
Для мусульманских похорон требуется закупка кафана, аренда покрывал, а также выполнение омовения покойного.
Для граждан, которые имеют право на государственные пособия, существует единовременная выплата на погребение:
Получатели пенсионных выплат по возрасту — 137 620 тенге.
Инвалиды Великой Отечественной войны — 144 тыс. тенге.
Получатели государственных пособий — 61 732 тенге.
Лица с пенсионными накоплениями в ЕНПФ — 369 608 тенге.
Однако этих сумм может быть недостаточно, чтобы покрыть все расходы на похороны, особенно если выбор падает на более дорогие пакеты услуг.
Прощание с усопшим в Казахстане может быть значительной финансовой нагрузкой для многих семей. В то время как государственные выплаты могут частично покрыть расходы, большая часть стоимости ложится на плечи родственников. Возникает вопрос, хватит ли этого для того, чтобы предотвратить рост цен на ритуальные услуги и сохранить их доступность для граждан.
Комментарии0 комментарий(ев)