Последний путь за деньги: сколько казахстанцы платят за похороны в 2025 году

Вопрос стоимости погребения в Казахстане остается актуальным, особенно на фоне предложения сенатора Андрея Лукина о возможном исключении кладбищ и ритуальных услуг из процесса приватизации. Это поднимет дискуссию о контроле за этим чувствительным рынком и о том, сколько казахстанцам придется платить за прощание с близкими, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz

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Важность государственного контроля за кладбищами

Предложение Андрея Лукина заключается в том, чтобы сохранить кладбища и ритуальные услуги в государственном секторе, а не передавать их в частные руки. По его мнению, приватизация этих объектов может привести к негативным последствиям, таким как:

Завышение стоимости участков для захоронений и ритуальных услуг.

Ограничение доступа к могилам для родственников усопших.

Нарушение традиций и религиозных обрядов, ухудшение качества ухода за территориями.

Лукин напомнил, что государство бесплатно выделяет участки для захоронений площадью не менее 6 кв. м на каждого умершего, что является важным аспектом в регулировании цен.

Рынок ритуальных услуг: постоянный рост цен

Рынок ритуальных услуг в Казахстане продолжает дорожать, несмотря на существующие государственные меры. За последний год цены выросли на 13%, а в некоторых областях — значительно больше:

Западно-Казахстанская область — рост на 39,4%.

Абайская область — увеличение на 30,5%.

Астана — повышение на 30,3%.

Разнообразие ритуальных услуг в крупных городах

В крупных городах Казахстана стоимость погребения зависит от выбранного пакета услуг. Вот примерные цены:

Астана:

Бюджетные похороны : от 160 тыс. тенге (включают гроб, крест, церковную лампаду, транспортировку и документы).

Дорогие похороны: до 400 тыс. тенге (премиальный гроб, вышитое покрывало и улучшенные атрибуты).

Алматы:

Гробы : от 15 тыс. тенге за "социальный" вариант до 250 тыс. тенге за элитный.

Венки : от 3 500 до 30 тыс. тенге.

Траурные ленты : от 1 тыс. до 2 тыс. тенге.

Катафалк : 25-35 тыс. тенге.

Церковные наборы : от 2 500 до 4 тыс. тенге.

Покрывала и подушки: от 3 тыс. до 15 тыс. тенге.

Шымкент:

Эконом-похороны : минимальная стоимость — 90 тыс. тенге.

Элитные похороны: стоимость может достигать 500 тыс. тенге и выше.

Мусульманские и православные похороны

В зависимости от религиозных обычаев, стоимость похорон может варьироваться:

Мусульманские похороны : от 45 тыс. тенге и выше. Стоимость включает аренду носилок, омовение, копку могилы и прочее.

Православные похороны: от 90 тыс. тенге.

Для мусульманских похорон требуется закупка кафана, аренда покрывал, а также выполнение омовения покойного.

Государственные выплаты на погребение

Для граждан, которые имеют право на государственные пособия, существует единовременная выплата на погребение:

Получатели пенсионных выплат по возрасту — 137 620 тенге.

Инвалиды Великой Отечественной войны — 144 тыс. тенге.

Получатели государственных пособий — 61 732 тенге.

Лица с пенсионными накоплениями в ЕНПФ — 369 608 тенге.

Однако этих сумм может быть недостаточно, чтобы покрыть все расходы на похороны, особенно если выбор падает на более дорогие пакеты услуг.

Заключение

Прощание с усопшим в Казахстане может быть значительной финансовой нагрузкой для многих семей. В то время как государственные выплаты могут частично покрыть расходы, большая часть стоимости ложится на плечи родственников. Возникает вопрос, хватит ли этого для того, чтобы предотвратить рост цен на ритуальные услуги и сохранить их доступность для граждан.