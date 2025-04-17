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17.04.2025, 12:47

Последний путь за деньги: сколько казахстанцы платят за похороны в 2025 году

Новости Казахстана 0 1 106

Вопрос стоимости погребения в Казахстане остается актуальным, особенно на фоне предложения сенатора Андрея Лукина о возможном исключении кладбищ и ритуальных услуг из процесса приватизации. Это поднимет дискуссию о контроле за этим чувствительным рынком и о том, сколько казахстанцам придется платить за прощание с близкими, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Важность государственного контроля за кладбищами

Предложение Андрея Лукина заключается в том, чтобы сохранить кладбища и ритуальные услуги в государственном секторе, а не передавать их в частные руки. По его мнению, приватизация этих объектов может привести к негативным последствиям, таким как:

  • Завышение стоимости участков для захоронений и ритуальных услуг.

  • Ограничение доступа к могилам для родственников усопших.

  • Нарушение традиций и религиозных обрядов, ухудшение качества ухода за территориями.

Лукин напомнил, что государство бесплатно выделяет участки для захоронений площадью не менее 6 кв. м на каждого умершего, что является важным аспектом в регулировании цен.

Рынок ритуальных услуг: постоянный рост цен

Рынок ритуальных услуг в Казахстане продолжает дорожать, несмотря на существующие государственные меры. За последний год цены выросли на 13%, а в некоторых областях — значительно больше:

  • Западно-Казахстанская область — рост на 39,4%.

  • Абайская область — увеличение на 30,5%.

  • Астана — повышение на 30,3%.

Разнообразие ритуальных услуг в крупных городах

В крупных городах Казахстана стоимость погребения зависит от выбранного пакета услуг. Вот примерные цены:

Астана:

  • Бюджетные похороны: от 160 тыс. тенге (включают гроб, крест, церковную лампаду, транспортировку и документы).

  • Дорогие похороны: до 400 тыс. тенге (премиальный гроб, вышитое покрывало и улучшенные атрибуты).

Алматы:

  • Гробы: от 15 тыс. тенге за "социальный" вариант до 250 тыс. тенге за элитный.

  • Венки: от 3 500 до 30 тыс. тенге.

  • Траурные ленты: от 1 тыс. до 2 тыс. тенге.

  • Катафалк: 25-35 тыс. тенге.

  • Церковные наборы: от 2 500 до 4 тыс. тенге.

  • Покрывала и подушки: от 3 тыс. до 15 тыс. тенге.

Шымкент:

  • Эконом-похороны: минимальная стоимость — 90 тыс. тенге.

  • Элитные похороны: стоимость может достигать 500 тыс. тенге и выше.

Мусульманские и православные похороны

В зависимости от религиозных обычаев, стоимость похорон может варьироваться:

  • Мусульманские похороны: от 45 тыс. тенге и выше. Стоимость включает аренду носилок, омовение, копку могилы и прочее.

  • Православные похороны: от 90 тыс. тенге.

Для мусульманских похорон требуется закупка кафана, аренда покрывал, а также выполнение омовения покойного.

Государственные выплаты на погребение

Для граждан, которые имеют право на государственные пособия, существует единовременная выплата на погребение:

  • Получатели пенсионных выплат по возрасту — 137 620 тенге.

  • Инвалиды Великой Отечественной войны — 144 тыс. тенге.

  • Получатели государственных пособий — 61 732 тенге.

  • Лица с пенсионными накоплениями в ЕНПФ — 369 608 тенге.

Однако этих сумм может быть недостаточно, чтобы покрыть все расходы на похороны, особенно если выбор падает на более дорогие пакеты услуг.

Заключение

Прощание с усопшим в Казахстане может быть значительной финансовой нагрузкой для многих семей. В то время как государственные выплаты могут частично покрыть расходы, большая часть стоимости ложится на плечи родственников. Возникает вопрос, хватит ли этого для того, чтобы предотвратить рост цен на ритуальные услуги и сохранить их доступность для граждан.

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