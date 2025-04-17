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17.04.2025, 13:02

Токаев сменил посла Казахстана в Украине

Новости Казахстана 0 575

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение о смене посла Республики Казахстан в Украине. Согласно указу главы государства, Дархан Калетаев освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Украине. На его место назначен Толежан Турсунович Барлыбаев, сообщает Lada.kz со ссылкой на «NewTimes.kz»

Фотоколлаж: ИА «NewTimes.kz»
Фотоколлаж: ИА «NewTimes.kz»

Дархан Калетаев: дипломатический опыт в кризисный период

Дархан Калетаев занимал пост посла с 2021 года, и его работа особенно выделилась на фоне сложной политической ситуации, вызванной войной в Украине. В 2022 году, когда конфликт только начался, Калетаев сыграл ключевую роль в организации эвакуации граждан Казахстана, оказавшихся в зоне боевых действий. В первые дни войны под его руководством посольство обеспечило безопасный выезд более 400 казахстанцев, организовало гуманитарную помощь и обеспечивало круглосуточную работу с обращениями граждан.

Толежан Барлыбаев: новый этап дипломатических отношений

Назначение Толежана Барлыбаева на пост посла в Украине символизирует новую страницу в казахстанско-украинских отношениях. Барлыбаев, который ранее занимал несколько значимых должностей в Министерстве иностранных дел Казахстана, будет продолжать укрепление дипломатических связей и работу по вопросам безопасности и гуманитарной помощи в условиях продолжающегося конфликта.

Таким образом, смена посла в Украине отражает стратегический подход Казахстана к дипломатическим отношениям с соседними государствами и готовность эффективно реагировать на изменения международной ситуации.

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